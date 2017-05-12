Реконструктор русской кухни научит готовить свое, тверское

В списке рецептов Максима Сырникова – селигерский рыбник, овсяный кисель, медовый пряник, пожарские котлеты и калитки. Русская кухня – одна из самых известных в мире. Однако, если попросить молодежь назвать хотя бы пять национальных блюд, можно услышать очень интересные ответы. Ни о каких тельном, няне или кутье они даже не слышали. Между тем, даже в [...]

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В списке рецептов Максима Сырникова – селигерский рыбник, овсяный кисель, медовый пряник, пожарские котлеты и калитки.

Русская кухня – одна из самых известных в мире. Однако, если попросить молодежь назвать хотя бы пять национальных блюд, можно услышать очень интересные ответы. Ни о каких тельном, няне или кутье они даже не слышали. Между тем, даже в каждом отдельно взятом регионе существовали свои кулинарные традиции. Были они и у Тверской области. Проект «Вкус Верхневолжья» призван возродить местную кухню и популяризировать ее не только на федеральном уровне, но и международном.

– Мы видим, что туристы, которые приезжают в Тверскую область, интересуются, в том числе, и местной кухней, – рассказала президент Ассоциации туризма Тверской области Ирина Шереметкер. – Конечно, пока лишь единицы заведений общественного питания могут похвастаться наличием таких блюд в меню. Это зависит и от умения поваров, и вообще от желания рестораторов продвигать это направление.

По задумке организаторов, блюда должны быть не просто местными, но и приготовленными из продуктов, которые произвели на тверской земле. Ассоциация намерена помочь рестораторам наладить взаимоотношения с фермерами, чтобы куриное мясо для пожарских котлет было из Торжка, а судак для рыбника – выловлен в Селигере.

– Нам важно, чтобы в ресторанах и кафе подавали не просто блюда местной кухни, но и рассказывали историю их появления, – сообщила Ирина Шереметкер. – А как это сделать, если сами повара не знают, что ели их предки? Мы решили исправить ситуацию и пригласили реконструктора русской кухни Максима Сырникова, за плечами которого более 30 лет исследований. Он поможет нашим поварам вернуться к корням и научиться готовить свое, тверское.

Для самого Максима Сырникова Тверской край – родной. По его словам, его бабушка жила в нескольких километрах от Осташкова. До сих пор сохранился ее дом с русской печью, в которой кулинар-историк иногда печет хлеб. Причем только ржаной. На мастер-классе, проведенном для тверских поваров, Максим Сырников использовал именно этот вид муки. Он испек медовый пряник, калитки с пшенной кашей и ставший уже известным селигерский рыбник.

– Пироги готовят по всей России, в том числе, и рыбные. Но таких, как на Селигере, больше нет нигде, – признался Максим Сырников. – Особенность в мелко порубленном зеленом луке, перетертом с солью. Пирог получается с очень жидкой начинкой. Раньше его не резали сразу, а сначала вычерпывали уху. Вкусную, наваристую.

Не менее запоминающееся блюдо – калитки. Считается, что это гордость карельской кухни, но Максим Сырников заверил – подобные открытые пирожки из пресного теста готовят во многих регионах России, но под другими названиями – рогульки или преснушки.

– Ничего проще не придумаешь. Как появился рецепт, да все просто. В каждой избе была печь, горячая, натопленная, всегда в чугунке имелись остатки каши. А уж любой кисломолочный продукт и ржаная мука были под рукой. Это и есть ингредиенты для калиток, – сообщил кулинар-историк.

Действительно, чтобы приготовить калитки не нужно иметь особого опыта и сноровки, главное – продукты. Примерно 200 мл сметаны, жирностью 25%, смешиваются с 1,5 ч.л. соли и ржаной мукой. Замешивается тесто, из которого делают сканцы, – тонкие лепешки размером с ладонь. На каждую накладывается начинка. Максим Сырников предлагает сделать разваренную пшенную кашу на молоке. Далее лепешки немного приподнимаются по краям, так, чтобы начинка оказалась открытой. Сверху лучше смазать сметаной, а затем отправить в печь.

Во время довольно продолжительного мастер-класса Максим Сырников познакомил поваров с искусством приготовления пожарских котлет, медового ржаного пряника и овсяного киселя. Это именно те блюда, которые уже прямо сейчас можно вводить в меню тверских ресторанов. Они покажутся в новинку не только туристам, но и самим жителям Верхневолжья.

Видео можно посмотреть здесь.

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