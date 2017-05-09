«Российская сантехника» завоевала золото чемпионата Тверской области по баскетболу

8 мая в Твери завершился финальный этап чемпионата Тверской области по баскетболу среди мужских команд. Медали региональной пробы были разыграны на площадке спорткомплекса «Юбилейный». Серьезных неожиданностей не произошло. Золотые медали и титул чемпиона завоевала команда «Российская сантехника» из Твери (на снимке), в составе которой выступал целый ряд экс-профессионалов. Среди них – Павел Хребтов, Алексей Шилов, [...]

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8 мая в Твери завершился финальный этап чемпионата Тверской области по баскетболу среди мужских команд.

Медали региональной пробы были разыграны на площадке спорткомплекса «Юбилейный». Серьезных неожиданностей не произошло. Золотые медали и титул чемпиона завоевала команда «Российская сантехника» из Твери (на снимке), в составе которой выступал целый ряд экс-профессионалов. Среди них – Павел Хребтов, Алексей Шилов, Сергей Иванов и Артем Денисов. Да, тренер БК «Тверь» также сменил парадный костюм на спортивную форму и заколотил немало мячей в кольцо соперников по чемпионату.

Пожалуй, такого мощного центрового «Твери» в нынешнем сезоне и не хватило, чтобы поднятья выше четвертого места в первенстве Центрального федерального округа.

В матче за первое место «Российская сантехника» уверенно обыграла команду Тверского государственного технического университета. В результате студенты под руководством тренера Евгения Тарасенко стали серебряными призерами чемпионата-2017.

– Для Политеха это несомненный успех, – отметил президент федерации баскетбола Тверской области Александр Демин. – особенно хотел бы отметить игру в этой команде Никиты Богданова и Александра Макеева, которые действовали на площадке эффективно, результативно и вели партнеров за собой.

Команда ТГТУ в полуфинале обыграла одного из фаворитов «Сбербанк». Правда, «банкиры» выступали без своего лидера, мастера спорта Дениса Новикова, который был серьезно травмирован в играх за БК «Тверь» и до сих пор не восстановился.

Тем не менее, в заключительный день соревнований в матче за третье место «Сбербанк» дал бой клубу из Ржева и уступил лишь с разницей в четыре очка.

– Ржевская команда на этом чемпионате выглядела очень достойно, – подчеркнул Александр Демин. – В ее состав вернулись игроки, которые в свое время выступали за профессиональный клуб «КАМиТ-Университет» Андрей Зуев и Павел Скоробогатов. Усилила команду и местная молодежь, набравшаяся опыта и мастерства в матчах Школьной баскетбольной лиги.

Всего в розыгрыше чемпионата-2017 приняли участие восемь команд из Твери, Кимр, Ржева, Торжка и Удомли.

– Надеемся, что с появлением клуба «Тверь», выступающего в первенстве ЦФО, интерес к мужскому баскетболу в области возрастет. И в следующем году региональный чемпионат увеличит количество участников и расширит свою географию, – поделился планами Демин.

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