«Розовые пантеры» из Твери подтвердили свое лидерство в российском черлидинге

13 – 14 мая в подмосковном городе Видное прошли общероссийские соревнования по черлидингу под эгидой ФЧР (федерации черлидинга России). Грандиозный турнир собрал на арене Дворца спорта «Видное» около трех тысяч участников из разных регионов России. Очень красочно и интересно прошла церемония открытия. Да и сами состязания порадовали положительными эмоциями. Практически каждое выступление представляло собой зажигательное [...]

https://tverigrad.ru/publication/rozovye-pantery-iz-tveri-podtverdili-svoe-liderstvo-v-rossijjskom-cherlidinge

13 – 14 мая в подмосковном городе Видное прошли общероссийские соревнования по черлидингу под эгидой ФЧР (федерации черлидинга России).

Грандиозный турнир собрал на арене Дворца спорта «Видное» около трех тысяч участников из разных регионов России. Очень красочно и интересно прошла церемония открытия. Да и сами состязания порадовали положительными эмоциями. Практически каждое выступление представляло собой зажигательное феерическое шоу.

Тверь на соревнованиях представляли воспитанницы школы черлидинга «Розовая пантера» (руководитель Наталья Маденова).

Наивысшего результата добились самые юные спортсмены. Команда «Розовая пантера бэби» (капитан Валерия Смирнова) завоевала золото в дисциплине «Чир» в возрастной группе «Младшие дети» (6 – 8 лет).

Команда «Розовая пантера кидс» (капитан Иван Степанов) заняла в этой же дисциплине в группе «Мальчики и девочки» (8 – 11 лет) второе место. При этом за лидерство здесь спорили 17 детских коллективов.

Юниорский состав «Розовой пантеры» (капитан Алиса Никонорова) вошел в Чире в ТОП-5 лучших.

Порадовали и дебютантки. Тверичанки Алиса Никонорова, Полина Нижник, Диана Гессель и Алиса Прокопьева впервые выступили на российском уровне в дисциплине «Групповой стант» среди юниорок, пробились в финал и оказались в итоговом протоколе на 4-м месте среди 17 сильнейших коллективов.

– Признаться, я не ожидала от дебюта в групповом станте такого высокого результата, – подвела итоги соревнований президент федерации черлидинга Тверской области и руководитель школы «Розовая пантера» Наталья Маденова. – Девочки – большие молодцы! Не растерялись и сделали все, что требовалось. На своем высоком уровне выступили наши малыши и дети. Они заслуженно завоевали медали. Что касается, юниорок, то, думаю, при желании они могли бы подняться еще и выше. Немножко не хватило им боевого настроя и задора. Но в целом мы подтвердили высокий статус нашей тверской школы черлидинга на национальном уровне.

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