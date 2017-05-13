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С начала года тверские УК и ТСЖ оштрафованы более чем на 1,2 млн рублей

Чаще всего нарушения касаются некачественного предоставления коммунальных услуг и превышения нормативных сроков проведения ремонта.

Госжилинспекция региона рассмотрела 24 дела об административных правонарушениях со стороны управляющих компаний и товариществ собственников жилья, а также 8 дел в отношении должностных лиц. Всего с начала года за нарушения в сфере ЖКХ назначено свыше 1,2 млн рублей штрафов.

Напомним, в прошлом году органы государственного жилищного надзора получили право отзывать и аннулировать лицензии УК. В ходе лицензионного контроля и выявляются многие нарушения. Чаще всего они касаются некачественного предоставления коммунальных услуг и превышения нормативных сроков проведения ремонта.

«В числе нарушителей – МУП "Коммунальное хозяйство" Зубцовского района, МУП "Теплоэнергетическая компания" Лихославльского района, ООО "Максатихинское управляющее предприятие "Городские коммунальные сети", компания "Тверская генерация", руководители осташковского МУП "Межотраслевое коммунальное хозяйство" и МУП "Погорельские коммунальные услуги" Зубцовского района. За нарушение правил безопасного использования внутридомового и внутриквартирного газового оборудования оштрафованы ржевское ТСЖ "Республиканская 34" и ТСЖ "Наш дом" из Вышнего Волочка», – уточнили в пресс-службе правительства Тверской области.

Как отмечают в ГЖИ, штрафы управляющая организация обязана оплачивать из своей прибыли, а не за счет повышения платы за услуги для собственников жилых помещений. Если суммы в квитанциях увеличились, и УК объясняет это необходимостью платить штраф, это грубое нарушение жилищного законодательства. О таких фактах следует сообщать по телефону горячей линии Госжилинспекции Тверской области: 8 (4822) 65-50-11.

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ООО "УК Городской Коммунальный Сервис" (г. Тверь, ИНН 6950039543) в апреле 2017 года повысила услугу по содержанию дома с 9 руб. до 16,47 руб. за кв.м. Безобразие, и при этом деньги за уборку подъезда собирают, а работу не делают. diablo

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