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С начала года тверские УК и ТСЖ оштрафованы более чем на 1,2 млн рублей
Чаще всего нарушения касаются некачественного предоставления коммунальных услуг и превышения нормативных сроков проведения ремонта.
Госжилинспекция региона рассмотрела 24 дела об административных правонарушениях со стороны управляющих компаний и товариществ собственников жилья, а также 8 дел в отношении должностных лиц. Всего с начала года за нарушения в сфере ЖКХ назначено свыше 1,2 млн рублей штрафов.
Напомним, в прошлом году органы государственного жилищного надзора получили право отзывать и аннулировать лицензии УК. В ходе лицензионного контроля и выявляются многие нарушения. Чаще всего они касаются некачественного предоставления коммунальных услуг и превышения нормативных сроков проведения ремонта.
«В числе нарушителей – МУП "Коммунальное хозяйство" Зубцовского района, МУП "Теплоэнергетическая компания" Лихославльского района, ООО "Максатихинское управляющее предприятие "Городские коммунальные сети", компания "Тверская генерация", руководители осташковского МУП "Межотраслевое коммунальное хозяйство" и МУП "Погорельские коммунальные услуги" Зубцовского района. За нарушение правил безопасного использования внутридомового и внутриквартирного газового оборудования оштрафованы ржевское ТСЖ "Республиканская 34" и ТСЖ "Наш дом" из Вышнего Волочка», – уточнили в пресс-службе правительства Тверской области.
Как отмечают в ГЖИ, штрафы управляющая организация обязана оплачивать из своей прибыли, а не за счет повышения платы за услуги для собственников жилых помещений. Если суммы в квитанциях увеличились, и УК объясняет это необходимостью платить штраф, это грубое нарушение жилищного законодательства. О таких фактах следует сообщать по телефону горячей линии Госжилинспекции Тверской области: 8 (4822) 65-50-11.
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