Сэлфи на память: тверская «Волга» одержала долгожданную победу

Забив два безответных мяча в ворота «Пскова-747» тверская команда покинула последнюю строчку в турнирной таблице. За пять весенних матчей «Волга» не смогла забить ни одного гола, при этом соперники отправили в ворота молодого Ильи Бодрова 17 мячей. Но в воскресенье, 7 мая, именно голкипера волжан можно признать одним из главных героев матча с «Псковом-747». Впрочем, [...]

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Забив два безответных мяча в ворота «Пскова-747» тверская команда покинула последнюю строчку в турнирной таблице.

За пять весенних матчей «Волга» не смогла забить ни одного гола, при этом соперники отправили в ворота молодого Ильи Бодрова 17 мячей. Но в воскресенье, 7 мая, именно голкипера волжан можно признать одним из главных героев матча с «Псковом-747». Впрочем, как и всех партнеров Борова по резко помолодевшей команде.

С первых минут «Волга» дала понять, что готова дать бой гостям из Пскова, которые перед началом матча 22-го тура находились на 9-ой строчке турнирной таблицы ФОНБЕТ-Первенства России. Выдвинутый на острие 19-летний Никита Зорин создавал остроту у ворот соперников. Впрочем к исходу первой четверти часа ситуация на «Химике» стала характерной для этой весны – более опытный «Псков-747» перевел игру на половину поля хозяев. В одном из эпизодов Илья Бодров отразил удар в створ с близкого расстояния, в другом - Антон Шишаев из выгодной позиции пробил мимо ворот «Волги».

Апогеем агрессии псковских футболистов стал вынос мяча с ленточки ворот кем-то из волжан.

На 24-й минуте на левом фланге начала развитие одна из редких контратак хозяев. Антон Соловьев, обыграв двух соперников, сместился от бровки в центр и пробил по воротам с угла штрафной площади. Мяч влетел под перекладину - полузащитник стал автором первого гола «Волги» в 2017 году.

После пропущенного мяча гости постарались прибавить в атаке, но защита волжан во главе с Бодровым стояла, как говорится, насмерть. В раздевалку команды отправились при минимальном преимуществе подопечных Владимира Антипова.

О том, что «Псков-747» приехал в Тверь за победой главный тренер команды Игорь Васильев не скрывал. «Очень жалко, что проиграли. При таком территориальном преимуществе мы прозевали две атаки соперника. Выигрывает тот, кто больше хочет, поэтому хочу поздравить «Волгу» с победой. Ребята бьются, несмотря на все невзгоды», - заявил специалист на послематчевой пресс-конференции.

Второй мяч в ворота подопечных Васильева влетел на 67-й минуте. И гол оказался не менее красивым, чем в случае с Соловьевым. Михаил Пенчук (на фото) поборолся за мяч в центральном круге, прокинул его себе на ход и, убежав от двух защитников, эстетично уложил голкипера гостей на газон. Мяч в сетке – цифра 2 на табло «Химика».

В оставшееся время Илья Бодров еще пару раз продемонстрировал вратарское искусство. Итоговый счет 2:0 вполне можно считать если не сенсацией, то абсолютной неожиданностью.

После финального свистка футболисты «Волги», обнявшись, встали в круг и всей командой побежали к болельщикам.

- Спасибо ребятам, они эту победу выстрадали. Рад, что сегодня сработал наш тактический план на игру. - отметил после окончания матча главный тренер «Волги» Владимир Антипов. – Очень благодарен Илье, который сегодня сыграл на ноль, он заметно прибавляет от матча к матчу.

На вопрос, что происходило в раздевалке его команды после победы, Антипов заметил: «Царила потрясающая атмосфера, многие, как сейчас модно, делали сэлфи на память об этой игре».

Добавим, что в этом туре «Знамя Труда» уступило в своем матче, таким образом «Волга», набрав 16 очков, опередила команду из Орехово-Зуево и поднялась на 13-ю строчку в турнирной таблице.

Результаты остальных матчей 22-го тура:

«Текстильщик» (Иваново) - «Знамя Труда» (Орехово-Зуево) 2:0

«Динамо-СПб» (Санкт-Петербург) - «Коломна» (Коломна) 1:0

«Динамо-2» (Москва) - ЦРФСО (Смоленск) 2:1

«Торпедо» (Владимир) - «Строгино» (Москва) 0:0

«Долгопрудный» (Долгопрудный) - «Спартак» (Кострома) 1:1

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