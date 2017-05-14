Селигер – в пятерке любимых российских озер у туристов

Самые популярные у туристов курорты и места отдыха на российских озерах определило аналитическое агентство ТурСтат. Озеро Селигер, расположенное в Тверской области, – пятое по популярности у туристов озеро в России. Кроме Селигера, в десятку популярных для отдыха озер вошли Байкал (Иркутская область), Ладожское озеро (Ленинградская область), Онежское озеро (Карелия), Чаны (Новосибирская область), Большое Яровое (Алтайский край), Аслыкуль (Башкирия), Белое [...]

https://tverigrad.ru/publication/seliger-v-pyaterke-lyubimykh-rossijjskikh-ozer-u-turistov

Самые популярные у туристов курорты и места отдыха на российских озерах определило аналитическое агентство ТурСтат.

Озеро Селигер, расположенное в Тверской области, – пятое по популярности у туристов озеро в России.

Кроме Селигера, в десятку популярных для отдыха озер вошли Байкал (Иркутская область), Ладожское озеро (Ленинградская область), Онежское озеро (Карелия), Чаны (Новосибирская область), Большое Яровое (Алтайский край), Аслыкуль (Башкирия), Белое озеро (Вологодская область), Ильмень (Новгородская область) и Чудское озеро (Псковская область).

По данным ТурСтата, проживание у озера в России обойдется в среднем от двух до двух с половиной тысяч рублей в сутки.

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