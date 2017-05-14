Новости

Селигер – в пятерке любимых российских озер у туристов

Самые популярные у туристов курорты и места отдыха на российских озерах определило аналитическое агентство ТурСтат.

Озеро Селигер, расположенное в Тверской области, – пятое по популярности у туристов озеро в России.

Кроме Селигера, в десятку популярных для отдыха озер вошли Байкал (Иркутская область), Ладожское озеро (Ленинградская область), Онежское озеро (Карелия), Чаны (Новосибирская область), Большое Яровое (Алтайский край), Аслыкуль (Башкирия), Белое озеро (Вологодская область), Ильмень (Новгородская область) и Чудское озеро (Псковская область).

По данным ТурСтата, проживание у озера в России обойдется в среднем от двух до двух с половиной тысяч рублей в сутки.

Если у вас некорректно отображаются картинки, нажмите Ctrl+F5.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

1
0
Телеграм Подпишись на канал "Tverigrad" в Telegram, узнай новости о главном в Тверском регионе первым.
Канал Tverigrad.ru в Instagram
Комментарии: 0
udacha782x130-333

Популярное в социальных сетях

ОБСУЖДЕНИЕ

Для комментирования Вам необходимо .

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Опубликовано видео ДТП в Твери, которое спровоцировал начинающий водитель
12 мая 2017, 15:08 ВИДЕО 18
Ленивый автомобилист на час заблокировал движение трамваев в Заволжском районе Твери
12 мая 2017, 14:12 13
Почему субботники не работают
08 мая 2017, 22:31 12
В Твери на День Победы устроили торговлю георгиевскими ленточками
09 мая 2017, 14:00 ВИДЕО 10
В России могут ввести налог на малодетность
10 мая 2017, 18:15 10
В Тверской области разработают единые стандарты ремонта и содержания дорог
11 мая 2017, 14:34 10