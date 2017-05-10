Спорт

Школьники Бежецка и Селижарово стали победителями областного видеоконкурса

БК «Тверь» подвел итоги регионального конкурса видеороликов на тему «Почему вы любите баскетбол?», проведенного совместно с министерством образования Тверской области.

Участие в конкурсе приняли учащиеся средних общеобразовательных и спортивных школ из Твери, Ржева, Селижарово, Нелидово, Бежецка, Удомли, ЗАТО Озерный, Кесовой Горы, Зубцова, Торжка и Торжокского района.

– Хочется поблагодарить всех без исключения детей и педагогов, которые откликнулись на нашу идею и прислали свои творческие работы. Все видеоролики получились даже лучше, чем мы ожидали. Выбрать победителей было очень непросто. Игроки баскетбольного клуба «Тверь» просмотрели работы школьников и были тронуты их трепетным отношением и любовью к баскетболу! – отметил исполнительный директор БК «Тверь» Максим Дмитриев.

По итогам голосования на официальной страничке БК «Тверь» ВКонтакте и решением экспертной комиссии победителями конкурса «Большой баскетбол в школы» признаны работы СОШ № 2 поселка Селижарово и ДЮСШ города Бежецка.

Теперь, как и обещали, в самое ближайшее время баскетболисты клуба «Тверь» лично приедут в гости к победителям в Селижарово и Бежецк и проведут мастер-классы с вручением призов и подарков.

Но и это еще не все. Все школы-участницы конкурса получат грамоты от БК «Тверь», а в следующем учебном году именно на их площадках баскетбольный клуб начнет проведение мастер-классов.

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