Следователи проверяют информацию о крупной аварии на канализационном отстойнике в Максатихе

В середине мая в региональных СМИ появилась информация о том, что в январе произошла авария на КНС в Максатихе. В результате аварии на септике-отстойнике канализационной насосной станции на пересечении улиц Спортивная и Восточная поселка произошло загрязнение почвы на территории общей площадью около 18 тысяч квадратных метров, что может повлечь за собой угрозы жизни и здоровья [...]

https://tverigrad.ru/publication/sledovateli-proveryayut-informaciyu-ob-avarii-na-kanalizacionnom-otstojjnike-v-maksatikhe

В середине мая в региональных СМИ появилась информация о том, что в январе произошла авария на КНС в Максатихе.

В результате аварии на септике-отстойнике канализационной насосной станции на пересечении улиц Спортивная и Восточная поселка произошло загрязнение почвы на территории общей площадью около 18 тысяч квадратных метров, что может повлечь за собой угрозы жизни и здоровья граждан, возникновение массовых инфекционных и паразитарных заболеваний граждан.

- Таким образом, в сообщении усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ и части 1 статьи 238 УК РФ (халатность, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), - старший помощник руководителя СУ СК РФ по Тверской области Валерия Павлова.

Сейчас по данному факту в Бежецком межрайонном следственном отделе СУ СКР по Тверской области организовали проведение доследственной проверки. Правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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