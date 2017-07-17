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Следователи проверяют, откуда в Ржеве в Волгу текли нечистоты
По сообщению о сбросе в реку неочищенных стоков организовано проведение доследственной проверки.
Напомним, природоохранная прокуратура и специалисты контролирующих органов установили, что отвод неочищенных сточных вод из городской канализационно-насосной станции осуществлялся с нарушением федерального законодательства об охране окружающей среды. После обращения природоохранного прокурора суд удовлетворил исковые требования в полном объеме и обязал администрацию Ржева устранить нарушения.
Следом за прокуратурой и судом грязными стоками с канализационно-насосной станции заинтересовались и следователи.
- По данному факту Ржевским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки. Следствию предстоит выяснить все обстоятельства, изложенные в сообщении. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Тверской области Валерия Павлова.
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М-м-м-дя, вот, ёханый бабай, откуда же в Волгу сточные воды текут???? Вопрос сурьёзный.....Труднее только узнать - что общего с Босфором и Дарданеллой (вернее, что их соединяет) ?
Пока ещё идёт ДО СЛЕДСТВЕННАЯ проверка, мама дорогая, сколько ещё [censored] в Волгу натечёт.....