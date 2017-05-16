Суд вынес приговор водителю фуры, насмерть сбившему 6-летнего ребенка в Тверской области

Мужчину отправили в колонию-поселение. Трагедия произошла в Вышнем Волочке 28 декабря 2016 года. Водитель большегруза Volvo с полуприцепом, 41-летний житель Черкесска, не успел вовремя затормозить и, чтобы избежать столкновения с остановившейся перед пешеходным переходом легковушкой, выехал на обочину, где сбил 6-летнего ребенка. От полученных травм малыш погиб на месте. Как сообщили в прокуратуре Тверской области, мужчина, управлявший фурой, не [...]

https://tverigrad.ru/publication/sud-vynes-prigovor-voditelyu-fury-nasmert-sbivshemu-6-letnego-rebenka-v-tverskojj-oblasti

Мужчину отправили в колонию-поселение.

Трагедия произошла в Вышнем Волочке 28 декабря 2016 года. Водитель большегруза Volvo с полуприцепом, 41-летний житель Черкесска, не успел вовремя затормозить и, чтобы избежать столкновения с остановившейся перед пешеходным переходом легковушкой, выехал на обочину, где сбил 6-летнего ребенка. От полученных травм малыш погиб на месте.

Как сообщили в прокуратуре Тверской области, мужчина, управлявший фурой, не имеет водительского удостоверения на право управления транспортным средством соответствующей категории и страхового полиса ОСАГО. Кроме того, перед выездом он не проверил машину, у которой, как выяснилось, была неисправна тормозная система. При этом по населенному пункту водитель ехал со скоростью около 75 км/ч.

Суд признал его виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ (Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека) и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Кроме того, он лишен водительских прав на два года, сообщили в прокуратуре Тверской области.

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