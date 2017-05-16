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Светлана Вержбицкая назначена директором Тверского драмтеатра

Об этом 16 мая сообщили в пресс-службе областного правительства.

Светлана Вержбицкая возглавит Тверской академический театр драмы. С соответствующим предложением выступил губернатор Игорь Руденя. Глава региона отметил, что Светлана Вержбицкая уже выступала инициатором проведения в театре драмы работ по обновлению сцены и света. Работа по совершенствованию технического оснащения учреждения должна быть продолжена. Кроме того, необходимо проработать репертуар таким образом, чтобы каждый приезжающий в Тверь стремился посетить театр драмы. В культурную жизнь областной столицы должны быть вовлечены и жители районов. Для этого необходимо организовать в драмтеатр культурные туры из городов и районов. Такие задачи поставил перед Светланой Вержбицкой губернатор.

«Уверен, что у вас получится сделать театр драмы учреждением федерального уровня. Вы человек опытный, талантливый. Мы будем оказывать поддержку в этой работе», – отметил Игорь Руденя.

Светлана Валентиновна Вержбицкая родилась 21 марта 1957 года в городе Белая Калитва Ростовской области. В 1981 году окончила Ростовский государственный университет. По специальности – филолог, преподаватель русского языка и литературы. С 2001 года возглавляла комитет по связям с общественностью администрации города Твери, затем – благотворительный фонд «Доброе начало». В 2008 году была избрана депутатом Тверской городской думы, руководила комитетом по социальной политике. С 2011 года занимает должность заместителя председателя правительства Тверской области. Замужем, имеет двух дочерей.

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Комментарии: 2
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POLPPP

Тетка нашла себя наконец-то...

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Евдокия Тюрина

желаю всё перекроить и перешить в театре, начиная с репертуары и режиссёров и заканчивая буфетом. Просто ужас какой то, костюмы, декорации, реквизиты, полнейшее старьё. Рыба сдохла давно уже, её не реанимировать

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