Торжок присоединится к акции «Ночь музеев»

20 мая во Всероссийском историко-этнографическом музее пройдет несколько программ. «Ночь музеев» - одно из главных культурных событий года - не только в нашей стране, но и во всем мире. В этот день многие музеи работают непривычно долго, а для посетителей готовят уникальные мероприятия. 20 мая в Выставочном зале ВИЭМ (пл. 9 Января, 2) пройдет спектакль [...]

https://tverigrad.ru/publication/torzhok-prisoedinitsya-k-akcii-noch-muzeev

20 мая во Всероссийском историко-этнографическом музее пройдет несколько программ.

«Ночь музеев» - одно из главных культурных событий года - не только в нашей стране, но и во всем мире. В этот день многие музеи работают непривычно долго, а для посетителей готовят уникальные мероприятия.

20 мая в Выставочном зале ВИЭМ (пл. 9 Января, 2) пройдет спектакль "На все село один мужик" самодеятельного театра "Слово" под руководством Виктора Якименко. Начало в 18-00. Вход бесплатный. Также в этот день открыто бесплатное посещение постоянных экспозиций «История под вашими ногами», «Прогулки по Старому Торжку», «Торжок прифронтовой», а также сменной выставки «Антифашистская графика».

В Этнографическом центре (Луначарского д.21) театр теней "Чертополох" представит спектакль «Шабарша и черт». Начало в 18-00, 4+. Вход свободный. Театра Петрушки представит специальный показ "Петрушкины заботы. Экология" к Году экологии в России и «Агитационный Петрушка» к столетию Октябрьской революции. Начало в 19-30, 20-00. 4+. Вход свободный.

Все желающие приглашаются в Этнографический центр и на игровые программы: «Весёлые сумеречки» с чаепитием и «Маленький, маленький - играй на завалинке». Начало в 20-00, 21-00. Вход свободный. Также в этот день открыто бесплатное посещение мастерской "Исток" и постоянных экспозиций Этнографического центра ВИЭМ: «Русь живая и легендарная», «Не пьянства ради...».

В Новоторжском кремле (Старицкая, 1) проведут экскурсии по территории Новоторжского кремля, посещение экспозиции «Оружие и доспехи Древней Руси». Начало сеансов в 18-00, 19-00, 20-00. Вход свободный. 7+. Метание, облачение в доспехи - за дополнительную плату.

В "Доме России" (Луначарского, д.3) устроят вернисаж выставки из фондов ВИЭМ «Русский самовар» и будут угощать гостей душистым чаем из самовара под звуки старинного патефона. Начало в 17-00. Вход свободный.

Также в "Доме России" состоится творческая встреча с участниками клуба декоративно-прикладного искусства «Новоторочка». Презентация и запись на мастер-классы: "Вышивка лентами", "Украшения из фоамирана" и другие. Начало в 18-00. Также в этот день открыто бесплатное посещение выставок: «Антон Новиков. Удивительное рядом. Фотографии», «Картина-песня шорского народа», «Новоторжская керамика» (изделия ручной работы из фаянса).

В Странноприимном доме (Старицкая, д.7) проведут экскурсию "Прогулка под вечерним небом" по территории действующего Борисоглебского монастыря. Начало в 18-00. Вход свободный. Также в этот день открыто бесплатное посещение постоянных экспозиций: «История Борисоглебского монастыря», «Гений вкуса» (жизнь и творчество А.Н. Львова), «Образ святой, литой, старинный». Режим работы с 18-00 до 20-00.

Посещение всех экспозиций и событий музея с 18-00 до 23-00 - бесплатное.

Если у вас некорректно отображаются картинки, нажмите Ctrl+F5.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

0 0