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«Тверь Водоканал» благоустраивает город после ремонтов сетей

ООО «Тверь Водоканал» продолжает благоустройство территории на месте зимних ремонтов сетей, связанных с разрытием. В ходе работ сотрудники компании восстанавливают асфальтовое покрытие на участках магистральных дорог областного центра.

«К сожалению, в связи с похолоданием мы были вынуждены немного скорректировать сроки выполнения данных работ. Строительные нормы и правила не позволяют укладывать асфальт при ночной минусовой температуре наружного воздуха. Все изменения в плане-графике были согласованы с городской администрацией, которая пошла нам на встречу в данном вопросе», - рассказала директор по производству ООО «Тверь Водоканал» Светлана Ермолаева.

По согласованию с администрацией города в откорректированный график вошли два приоритетных объекта, не включенные в первоначальный перечень – участок дороги между Черногубово и Андрианово и по улице Хромова, 21. Общая площадь асфальтировки составила 400 кв.м. На сегодняшний день эти работы выполнены.

Сегодня сотрудники компании планируют благоустроить место ремонта коллектора на пересечении бульвара Гусева и улицы Королева. Накануне здесь были произведены все необходимые подготовительные работы. До конца мая Тверской водоканал восстановит асфальтовое покрытие на месте всех зимних и текущих разрытий магистральных дорог.

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