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Тверская группа «Янжима» представила свою композицию «Прощаться не будем»
При этом песня не стала саундтреком к одноименному фильму Павла Дроздова.
На официальной странице группы «Янжима» презетована композиция «Прощаться не будем», которая создавалась специально для одноименного художественного фильма, посвященного оккупации и освобождению города Калинина от немецко-фашистских захватчиков.
Над треком команда работала почти год, но в итоге в фильм он не попал. «Зато она есть здесь и вы можете услышать ее. А это очень важно нас», - пишет лидер «Янжимы» Олег Смирнов.
Нет ничего странного в том, что композиция была обнародована в канун Дня Победы. Клип на песню собран из военной хроники освобождения Калинина. «Досталось же вам, родные! Спасибо Вам», - добавляет Смирнов.
- Сильная работа. Мощно и трогательно. По уровню это, пожалуй, одна из лучших вещей «Янжимы». Удивительно музыкальная композиция с оригинальным текстом. Припев покоряет сразу, - оценил композицию главный редактор Tverigrad.ru Дмитрий Герасимов. - Полагаю, эта композиция должна стать историей города. Как минимум.
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