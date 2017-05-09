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Тверская группа «Янжима» представила свою композицию «Прощаться не будем»

При этом песня не стала саундтреком к одноименному фильму Павла Дроздова.

На официальной странице группы «Янжима» презетована композиция «Прощаться не будем», которая создавалась специально для одноименного художественного фильма, посвященного оккупации и освобождению города Калинина от немецко-фашистских захватчиков.

Над треком команда работала почти год, но в итоге в фильм он не попал. «Зато она есть здесь и вы можете услышать ее. А это очень важно нас», - пишет лидер «Янжимы» Олег Смирнов.

Нет ничего странного в том, что композиция была обнародована в канун Дня Победы. Клип на песню собран из военной хроники освобождения Калинина. «Досталось же вам, родные! Спасибо Вам», - добавляет Смирнов.

- Сильная работа. Мощно и трогательно. По уровню это, пожалуй, одна из лучших вещей «Янжимы». Удивительно музыкальная композиция с оригинальным текстом. Припев покоряет сразу, - оценил композицию главный редактор Tverigrad.ru Дмитрий Герасимов. - Полагаю, эта композиция должна стать историей города. Как минимум.

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