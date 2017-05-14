Тверская легкоатлетка Алена Бугакова готова выступить на чемпионате мира

В воскресенье, 14 мая, в Адлере завершились всероссийские соревнования по метаниям «Богатырь». Среди женщин в толкании ядра уверенную победу одержала 20-летняя мастер спорта России Алена Бугакова из Конаково, выступающая параллельным зачетом за Москву и Тверскую область. В лучшей попытке она покорила 18 метров 6 сантиметров, обновив личный рекорд. Напомним, 22 – 23 апреля на всероссийских [...]

https://tverigrad.ru/publication/tverskaya-legkoatletka-alena-bugakova-gotova-vystupit-na-chempionate-mira

В воскресенье, 14 мая, в Адлере завершились всероссийские соревнования по метаниям «Богатырь».

Среди женщин в толкании ядра уверенную победу одержала 20-летняя мастер спорта России Алена Бугакова из Конаково, выступающая параллельным зачетом за Москву и Тверскую область. В лучшей попытке она покорила 18 метров 6 сантиметров, обновив личный рекорд. Напомним, 22 – 23 апреля на всероссийских соревнованиях на призы А.А. Низамутдинова Бугакова заняла первое место среди молодежи с результатом 16.86.

Больше того, на турнире «Богатырь» Алена выполнила отборочный норматив на чемпионат мира по легкой атлетике (17.75), который пройдет в августе в Лондоне.

Международный критерий превзошла и серебряный призер в толкании ядра Евгения Соловьева, представляющая Московскую и Челябинскую области, с результатом 17 метров 82 сантиметров. Третье место заняла Екатерина Бурмистрова из Санкт-Петербурга с более скромным показателем – 17.17.

Правда, на данный момент Всероссийская федерация легкой атлетики находится под международными санкциями и не имеет права выставлять своих спортсменов на соревнованиях, проводимых под эгидой ИААФ (Международная ассоциация легкоатлетических федераций). Пока лишь несколько российских спортсменов получили допуск к участию в международных стартах под нейтральным флагом, в их числе и тверичанка Дарья Клишина. Однако, по информации Tverigrad.ru, Алена Бугакова еще не обращалась с подобной просьбой в ИААФ.

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