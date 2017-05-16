Тверские борцы стали победителями и призерами фестиваля в Карелии

12 – 14 мая в селе Ведлозеро Республики Карелия прошел традиционный Открытый фестиваль по спортивной борьбе, посвященный 72-й годовщине Великой Победы. За лидерство на борцовском ковре в разных весовых категориях с хозяевами спорили юноши и девушки из Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Кондопоги, Сестрорецка, Вологды, Гатчины и Тверской области. Верхневолжье на этом турнире представляла сборная команда спортсменов Конаковского [...]

https://tverigrad.ru/publication/tverskie-borcy-stali-pobeditelyami-i-prizerami-festivalya-v-kalerii

12 – 14 мая в селе Ведлозеро Республики Карелия прошел традиционный Открытый фестиваль по спортивной борьбе, посвященный 72-й годовщине Великой Победы.

За лидерство на борцовском ковре в разных весовых категориях с хозяевами спорили юноши и девушки из Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Кондопоги, Сестрорецка, Вологды, Гатчины и Тверской области.

Верхневолжье на этом турнире представляла сборная команда спортсменов Конаковского района и Твери под руководством тренера Алексея Овчинникова из Конаковского района. По итогам упорных поединков тверские борцы завоевали шесть медалей, среди них – два золота, одно серебро и три бронзы.

На высшую ступень пьедестала почета в своих весовых категориях поднялись Ярослав Леонов из деревни Мокшино и Никита Новоселов из поселка Радченко. Серебряным призером стал Виталий Цветков из Твери. Третьи места заняли Анастасия Бороненкова и Иван Бороненков из поселка Новозавидовский, а также Илья Ухалов из Редкино.

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