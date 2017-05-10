Спорт
Тверские девушки завоевали серебро всероссийского турнира по мини-футболу
Команда тверского регионального отделения Военно-спортивного союза М.Т. Калашникова успешно выступила 5 – 7 мая на финальном турнире Любительской детской футбольной лиги «Футбол без границ» в Москве.
На площадке спорткомплекса «Крылатское» в течение трех дней были разыграны медали по мини-футболу 5х5 в разных возрастных группах. Футболистки из Твери выступали в группе девушек 12 – 15 лет, где конкуренцию им составили сверстницы из Москвы.
Начали турнир подопечные тренера Владимира Алмакаева крайне неудачно: с разгрома от местной «Спарты» со счетом 0:7. Но затем тверичанки собрались и показали все, на что способны. Над командой «Гермес» была одержана волевая победа со счетом 3:2. «Легион» разгромлен – 9:1.
По итогам соревнований тверские девушки Екатерина Карпова, Ольга Неклюдова, Элина Гаврилова, Анастасия Ковригина, Арина Становова, Яна Кушенайке, Анна Михайлова, Виктория Брякина, Ульяна Соколова и Елизавета Федорова завоевали серебряные медали.
Два игрока нашей команды получили еще и специальные призы. Екатерина Карпова была признана организаторами лучшим голкипером турнира. Элина Гаврилова – лучшим бомбардиром.
- Девушки занимаются футболом второй год и за это время стали уже призерами первенства области и регионального турнира на Кубок губернатора. Серебро всероссийских соревнований для нас очередной шаг вперед в плане опыта и повышения мастерства, – отметил тренер тверской команды Владимир Алмакаев.
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