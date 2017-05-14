Тверские файерщики приглашают на свои мастер-классы

В воскресенье, 14 мая, участники сообщества «Добавь огня» научат всех желающих обращаться с огнем. С 15:00 до 16:00 будет проходить мастер-класс по роуп-дарту (трюки с фитилем на веревке). В 16:00 начнется мастер-класс, на котором всех желающих научат обращаться с веерами. А с 17:00 до 18:00 состоится мастер-класс по освоению техники владения бугенгами, с помощью которых достигается эффект крутящейся спирали. [...]

https://tverigrad.ru/publication/tverskie-fajjershhiki-priglashayut-na-svoi-master-klassy

В воскресенье, 14 мая, участники сообщества «Добавь огня» научат всех желающих обращаться с огнем.

С 15:00 до 16:00 будет проходить мастер-класс по роуп-дарту (трюки с фитилем на веревке). В 16:00 начнется мастер-класс, на котором всех желающих научат обращаться с веерами. А с 17:00 до 18:00 состоится мастер-класс по освоению техники владения бугенгами, с помощью которых достигается эффект крутящейся спирали.

Мастер-классы пройдут на пирсе Речного вокзала. Приглашаются все желающие.

Более подробную информацию можно получить в сообществе «Добавь огня».

Если у вас некорректно отображаются картинки, нажмите Ctrl+F5.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

1 0