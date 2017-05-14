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Тверские файерщики приглашают на свои мастер-классы
В воскресенье, 14 мая, участники сообщества «Добавь огня» научат всех желающих обращаться с огнем.
С 15:00 до 16:00 будет проходить мастер-класс по роуп-дарту (трюки с фитилем на веревке). В 16:00 начнется мастер-класс, на котором всех желающих научат обращаться с веерами. А с 17:00 до 18:00 состоится мастер-класс по освоению техники владения бугенгами, с помощью которых достигается эффект крутящейся спирали.
Мастер-классы пройдут на пирсе Речного вокзала. Приглашаются все желающие.
Более подробную информацию можно получить в сообществе «Добавь огня».
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