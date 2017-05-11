Тверские футболисты завоевала золото «Кубка Победы»

В Твери завершился традиционный межрегиональный турнир по футболу «Кубок Победы» среди мальчиков до 9 лет. На искусственный газон стадиона «Юность» вышли восемь команд. Конкуренцию воспитанникам тверской СШОР по футболу составили сверстники из Лихославля, Великих Лук, Ростова Великого и Серпухова. Сначала прошли матчи в двух подгруппах (по пять команд в каждой) по круговой системе. Затем – [...]

https://tverigrad.ru/publication/tverskie-futbolisty-zavoevala-zoloto-kubka-pobedy

В Твери завершился традиционный межрегиональный турнир по футболу «Кубок Победы» среди мальчиков до 9 лет.

На искусственный газон стадиона «Юность» вышли восемь команд. Конкуренцию воспитанникам тверской СШОР по футболу составили сверстники из Лихославля, Великих Лук, Ростова Великого и Серпухова.

Сначала прошли матчи в двух подгруппах (по пять команд в каждой) по круговой системе. Затем – стыковые матчи за места в итоговой турнирной таблице.

В финальном этапе за награды турнира встретились две команды тверской СШОР, «Звезда» из Серпухова и «Экспресс» из Великих Лук.

В результате золото «Кубка Победы-2017» завоевала СШОР-1, которая в матче за первое место обыграла подмосковную «Звезду» со счетом 6:1. Бронзовые медали увезли домой юные футболисты из Великих Лук. В игре за третье место «Экспресс» вырвал победу у тверской СШОР-2 – 3:1.

На церемонии закрытия соревнований был вручен целый ряд индивидуальных призов.

В номинации «Лучший игрок команды» почетными наградами были отмечены:

Белозеров Давид «Звезда-2» (Серпухов), Рудзыган Даниил «Звезда» (Серпухов), Белоус Владимир «Экспресс» (Великие Луки), Шамаев Ярослав «ДЮСШ» (Ростов Великий) «АТРУС», Дрожжин Максим «ДЮСШ-2» (Ростов Великий) «АТРУС», Виноградов Денис «ФК Лихославль» (Лихославль), Петров Даниил «ФК Гагарин» (Тверь), Веселов Демид «СШОР-3» (Тверь), Серяков Александр «СШОР-2» (Тверь), Воробьев Даниил «СШОР-1» (Тверь).

В номинации «Лучший игрок «Кубка Победы» в своем амплуа» лауреатами стали:

Лучший вратарь – Аксенов Арсений («Звезда»)

Лучший защитник – Буров Иван (СШОР-2)

Лучший полузащитник – Гущин Карим («СШОР-1» )

Лучший нападающий – Ксенофонтов Андрей («Экспресс»)

Лучший игрок – Платонов Сергей (СШОР- 1)

В конкурсе «Лучший жонглер» победителями признаны:

Емцев Георгий (ФК «Лихославль») и Чаплыгин Савелий (СШОР-1)

В конкурсе «Лучший пенальтист» лучшими стали:

Ким Слава (ФК «Гагарин», Тверь) и Тимофеев Владимир (ФК «Гагарин», Тверь)

Если у вас некорректно отображаются картинки, нажмите Ctrl+F5.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

0 0