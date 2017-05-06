Тверские школьники дали бой обладателю Суперкубка области

6 мая прошли матчи 2-го тура чемпионата Тверской области по футболу среди команд высшей лиги. В Твери местная СШОР принимала ФК «Лихославль». Матч на искусственном газоне стадиона «Юность» стал центральным событием игрового дня. В гости к воспитанникам тверской СШОР по футболу, которым в скором времени предстоит представлять регион в межрегиональном первенстве «Золотого кольца», приехал обладатель Суперкубка-2017 [...]

https://tverigrad.ru/publication/tverskie-shkolniki-dali-bojj-obladatelyu-superkubka-oblasti

6 мая прошли матчи 2-го тура чемпионата Тверской области по футболу среди команд высшей лиги. В Твери местная СШОР принимала ФК «Лихославль».

Матч на искусственном газоне стадиона «Юность» стал центральным событием игрового дня. В гости к воспитанникам тверской СШОР по футболу, которым в скором времени предстоит представлять регион в межрегиональном первенстве «Золотого кольца», приехал обладатель Суперкубка-2017 и один из главных фаворитов сезона.

– Наша задача – выступить не хуже, чем в прошлом году, – ответил на вопрос о планах тренер «Лихославля» Александр Семенов.

– То есть, как минимум, стать серебряными призерами, – попытался уточнить ваш покорный слуга.

– Как минимум, попасть в первую пятерку, – проявил осторожность в прогнозах хорошо известный в тверском футболе специалист.

У команды Семенова, пожалуй, самый опытный и мастеровитый состав в нынешней высшей лиге. Почти треть игроков в разные годы выступала в ПФЛ и турнирах МФФ «Золотое кольцо» – Роман Воронцов, Михаил Смирнов, Александр Смирнов, Игорь Злобин. Вместе с тем цвета футбольного Лихославля защищают молодые игроки 20-26 лет, которые находятся на пике спортивной формы.

– Михаил, как так получилось, что вы живете и работаете в Вышнем Волочке, а в чемпионате играете за Лихославль? – задал вопрос Михаилу Смирнову перед началом матча.

– За «Волочанин» теперь выступает мой сын. Вот чтобы не отнимать у него место в составе я и перешел в лихославльский клуб, – улыбнулся полузащитник.

Вот вам и еще одна интрига начавшегося чемпионата. По разные стороны футбольного поля сошлись отец и сын Смирновы.

По всей видимости, впереди нас ждет уникальное семейное дерби.

После стартового свистка судьи Артема Игнатьева «Лихославль» совершенно по-хозяйски пошел вперед и практически запер молодых футболистов СШОР на их половине поля. Но до прицельных ударов в створ дело так и не дошло. Хотя несколько раз гости заставили ахнуть трибуны. Особенно опасно после подачи с углового пробил головой Сергей Осипов – мяч пролетел впритирку со штангой.

– Начало матча мы провалили, – признал тренер СШОР Вадим Полубояринов. – Большинство ребят еще совсем юные – 16-17 лет – переволновались. Понадобилось время, чтобы они пришли в себя и стали показывать свой футбол.

Действительно, ближе к середине первого тайма игра выровнялась и пошла на встречных курсах. Футболисты Твери даже были активнее и чаще атаковали ворота соперников. Но опять же пробить прицельно по воротам за 90 минут никто не смог. Стопроцентные голевые моменты упустили Максим Михеев и Павел Занфиров.

– С реализацией у нас, конечно, большие проблемы, – вздохнул Полубояринов. – Не хватает мальчишкам исполнительского мастерства при ограниченном лимите времени.

Позволив хозяевам завладеть инициативой, «Лихославль» искал счастья у чужих ворот в контратаках. Особенно опасен на острие атак гостей был 41-летний Роман Воронцов, который по-прежнему в одиночку мог накрутить пару-тройку соперников. Еще в первом тайме он вышел практически один на один и попытался перебросить мяч через вратаря – неточно. В концовке второго тайма Роман был близок к тому, чтобы забить победный гол. Для этого ему не хватило совсем чуть-чуть скорости. Но чуть-чуть в футболе не считается.

Отметим, что концовку встречи «Лихославль» доигрывал в меньшинстве. За недисциплинированное поведение с поля был удален игрок гостей.

– Медленная полузащита у нас. Вот в середине поля мы и проигрывали своим быстрым оппонентам. Тем не менее вполне могли одержать победу, только реализуй Роман Воронцов, Сергей Осипов и другие футболисты свои моменты, – отметил Александр Семенов.

Фотолента портала Tverigrad.ru

В результате забитых мячей в этом матче зрители, среди которых был президент федерации футбола Тверской области Сергей Туляков и обладатель Кубка РСФСР в составе калининской «Волги» Владимир Жуков, так и не увидели. 0:0.

Ничья не порадовала наставников команд, впрочем и не сильно огорчила.

– Проводим всего лишь вторую игру. Я думаю, со временем мы значительно улучшим свою результативность, – подчеркнул Вадим Полубояринов.

– Не скрою, мы ехали в Тверь за победой. Но, как известно, и ничья на выезде считается положительным результатом, – прищурился Александр Семенов.

Полная видеозапись матча от портала Tverigrad.ru

Все результаты 2-го тура высшей лиги

СШОР (Тверская область) – «Лихославль» (Лихославль) – 0:0

ТСК (Торжок) – «Верхневолжье» (Калининский район) – 0:2

«Ржев» (Ржев) – «Бумажник» (Кувшиново) – 1:1

«Редкино» (Редкино) – АСО (Бежецк) – 4:2

«Урожай» (Мирный) – «Волочанин» (Вышний Волочек) – 1:2

«Бологое» (Бологое) – «Звезда» (Кимры) – перенос на 15 июля.

Если у вас некорректно отображаются картинки, нажмите Ctrl+F5.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

1 0