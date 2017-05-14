Тверские школьники написали всероссийские проверочные работы

Это итоговые контрольные работы по отдельным учебным дисциплинам для определения уровня подготовки школьников с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов. Школьники Тверской области приняли участие в апробации всероссийских проверочных работ. Пять тысяч пятиклассников написали работы по истории, четыре тысячи – по биологии. Кроме того, у 12 тысяч четвероклассников проверили знания по предмету «Окружающий мир». Задания в проверочных работах [...]

https://tverigrad.ru/publication/tverskie-shkolniki-napisali-vserossijjskie-proverochnye-raboty

Это итоговые контрольные работы по отдельным учебным дисциплинам для определения уровня подготовки школьников с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов.

Школьники Тверской области приняли участие в апробации всероссийских проверочных работ. Пять тысяч пятиклассников написали работы по истории, четыре тысячи – по биологии. Кроме того, у 12 тысяч четвероклассников проверили знания по предмету «Окружающий мир».

Задания в проверочных работах оформлены в виде вопросов, тестирования в рамках ВПР не предусмотрено. Большинство ребят успешно справились с заданиями, результаты в целом соответствуют средним показателям по стране, уточнили в пресс-службе регионального правительства.

В этом году году в ВПР в обязательном порядке будут участвовать учащиеся 4-х классов. Ученики 5-х и 11-х классов пишут всероссийские проверочные работы по решению школы. В 2018-м для учеников 5-х классов обязательным планируется сделать написание ВПР по истории.

Учителям не рекомендуют выставлять детям отметки за выполнение всероссийских проверочных работ. Эти результаты не влияют на получение аттестата и перевод в следующий класс.

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