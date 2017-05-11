Спорт

Тверские танцоры Зибанов и Смирнова стали призерами «Кубка ЦСКА – Вальс Победы»

Представители тверского ТСК «Экспресс» добились успеха на XXII Международном турнире по танцевальному спорту «Кубок ЦСКА – Вальс Победы», который прошел в Москве.

Статусные соревнования собрали 6 – 9 мая на паркете конгрессно-выставочного центра «Сокольники» 2758 дуэтов из 17 стран Европы и Азии. Среди участников «Вальса Победы» были и многие сильнейшие пары Твери.

Наибольшего успеха добились Александр Зибанов и Вера Смирнова. В группе «Взрослые» по европейской программе в Открытом классе (RS Взрослые – Adult ST) они завоевали бронзовые медали, опередив 30 дуэтов конкурентов.

Их одноклубники Максим Щербаков и Александра Мельникова остановились в шаге от пьедестала почета в группе «Молодежь» по европейской программе в Открытом классе – на четвертом месте среди 91 пары (!).

Представляем вашему вниманию видео выступления тверских призеров «Кубка ЦСКА – Вальс Победы» на предыдущем турнире в Москве.

0
0
Телеграм Подпишись на канал "Tverigrad" в Telegram, узнай новости о главном в Тверском регионе первым.
Канал Tverigrad.ru в Instagram
Фото: Архив Веры Смирновой
Комментарии: 0
udacha782x130-333

Популярное в социальных сетях

ОБСУЖДЕНИЕ

Для комментирования Вам необходимо .

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Под Тверью закопали 25 пудов санкционной соли
05 мая 2017, 15:55 10
В Твери на День Победы устроили торговлю георгиевскими ленточками
09 мая 2017, 14:00 ВИДЕО 10
В России могут ввести налог на малодетность
10 мая 2017, 18:15 9
Почему субботники не работают
08 мая 2017, 22:31 8
В Твери пропала 14-летняя девушка
08 мая 2017, 16:39 8
Банкет мэра Твери в День Победы будет обслуживать предприниматель, оштрафованный за нелегальную продажу алкоголя
06 мая 2017, 14:26 8