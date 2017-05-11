Спорт
Тверские танцоры Зибанов и Смирнова стали призерами «Кубка ЦСКА – Вальс Победы»
Представители тверского ТСК «Экспресс» добились успеха на XXII Международном турнире по танцевальному спорту «Кубок ЦСКА – Вальс Победы», который прошел в Москве.
Статусные соревнования собрали 6 – 9 мая на паркете конгрессно-выставочного центра «Сокольники» 2758 дуэтов из 17 стран Европы и Азии. Среди участников «Вальса Победы» были и многие сильнейшие пары Твери.
Наибольшего успеха добились Александр Зибанов и Вера Смирнова. В группе «Взрослые» по европейской программе в Открытом классе (RS Взрослые – Adult ST) они завоевали бронзовые медали, опередив 30 дуэтов конкурентов.
Их одноклубники Максим Щербаков и Александра Мельникова остановились в шаге от пьедестала почета в группе «Молодежь» по европейской программе в Открытом классе – на четвертом месте среди 91 пары (!).
Представляем вашему вниманию видео выступления тверских призеров «Кубка ЦСКА – Вальс Победы» на предыдущем турнире в Москве.
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