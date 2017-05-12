Тверские «Звезды» успешно выступили на Всемирной танцевальной Олимпиаде

Грандиозное событие прошло в Москве и собрало на столичных площадках представителей разных направлений танцевального искусства и спорта из стран Европы и Азии. В рамках Олимпиады в конгрессно-выставочном центре «Сокольники» состоялся ряд всероссийских и международных соревнований по чир спорту и черлидингу, на которых Тверь достойно представили воспитанницы клуба «Звезды» (руководитель Ирина Мазалова). В фестивале «Восходящие звезды» [...]

https://tverigrad.ru/publication/tverskie-zvezdy-uspeshno-vystupili-na-vsemirnojj-tancevalnojj-olimpiade

Грандиозное событие прошло в Москве и собрало на столичных площадках представителей разных направлений танцевального искусства и спорта из стран Европы и Азии.

В рамках Олимпиады в конгрессно-выставочном центре «Сокольники» состоялся ряд всероссийских и международных соревнований по чир спорту и черлидингу, на которых Тверь достойно представили воспитанницы клуба «Звезды» (руководитель Ирина Мазалова).

В фестивале «Восходящие звезды» тверская команда «Фристайл», а также дуэт по хип-хопу Александра Частова и Светлана Сухоручко завоевали серебряные медали. В рамках Всероссийских соревнований юные тверичанки из команды «Колибри» заняли первое место. Команда «Звезды» поднялась на высшую ступень пьедестала почета первенства стран Восточной Европы в группе «Дети» в дисциплине «Чир пом фристайл».

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