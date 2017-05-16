Спорт

«Тверской марафон» приглашает пробежать и порадоваться

Организаторы «Тверского марафона» за четыре месяца до старта легкоатлетического пробега, который стартует в Твери 3 сентября, начали регистрационную кампанию.

Задача – на 33-й год истории «Тверского марафона» установить новый рекорд массовости.

В программе – забеги на 42 км 195 м, 10 км, 2 км, корпоративная эстафета 10х1км, кросс-поход по правилам скандинавской ходьбы на 10 км и «сладкий забег» на 500 метров.

Центром марафона вновь станет Театральная площадь. Здесь будет разбит спортивный городок, что называется, со всеми удобствами, включая раздевалки, горячую кухню и главную сцену.

На протяжении всей трассы планируется создать специальные зоны для зрителей и групп поддержки, где можно будет не только болеть за бегунов, но и вместе с детьми интересно провести свободное время.

Разнообразная развлекательная и спортивная программа для детей и взрослых предусмотрена и на Театральной площади у главной сцены. Все это вместе должно создать незабываемую праздничную атмосферу.

Девиз марафона – «Бегу и радуюсь!». «Мы стараемся провести самый позитивный легкоатлетический пробег, спортивный праздник для всех поколений», – подчеркивает директор «Тверского марафона» Алексей Яфуров.

Инструкция «Как стать участником «Тверского марафона-2017»

Шаг первый. Пройти электронную регистрацию на официальном сайте соревнований (www.tvermarathon.ru).

Шаг второй. Оплатить стартовый взнос в срок с 1 мая до 27 августа 2017 года.

 

Шаг третий. Утром 3 сентября получить на Театральной площади Твери свой номер и выйти на старт.

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Фото: Андрей Крылов
Комментарии: 1
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KENNY

Зачем устраивать марафон по центральным улицам города? Устраивали бы за городом или на стадионе, чтобы не перекрывать для движения транспорта улицы города.

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