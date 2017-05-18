Тверской театр драмы закрывает сезон премьерными спектаклями

25 мая Тверской театр драмы опустит занавес 271-го театрального сезона, чтобы осенью удивить зрителей новыми постановками. 271-ый сезон в театре был насыщенным: состоялись премьеры спектаклей на большой и малой сценах - «неУДОбные», «Восемь любящих женщин», «Чёрная комедия», «Летучий корабль», «Трамвай «Желание», «Антон Павлович шутит…», «Вечно живые». Под громкие аплодисменты прошли юбилейные вечера народных артистов России [...]

https://tverigrad.ru/publication/tverskojj-teatr-dramy-zakryvaet-sezon-premernymi-spektaklyami

25 мая Тверской театр драмы опустит занавес 271-го театрального сезона, чтобы осенью удивить зрителей новыми постановками.

271-ый сезон в театре был насыщенным: состоялись премьеры спектаклей на большой и малой сценах - «неУДОбные», «Восемь любящих женщин», «Чёрная комедия», «Летучий корабль», «Трамвай «Желание», «Антон Павлович шутит…», «Вечно живые». Под громкие аплодисменты прошли юбилейные вечера народных артистов России Леонида Брусина и Владимира Чернышова, а также заслуженного артиста России Георгия Пономарева. С успехом продолжили работу проекты «Доступный театр», «Театр и Школа», «Кулисы», «Виртуальный музей».

Официальное закрытие 271-ого театрального сезона состоится 25 мая на большой сцене Тверского академического театра драмы. Зрители увидят популярную премьеру этого года – драму Теннесси Уильямса «Трамвай «Желание» в постановке заслуженного деятеля искусств, режиссёра Валерия Персикова.

Начало в 18:30. Стоимость билетов от 200 до 800 рублей.

Малая сцена театра продолжит работу до 23 мая и будет закрыта премьерой сезона – трагифарсом «неУДОбные» по Магдалене Курапиной в постановке режиссёра Александра Павлишина.

Начало в 19:00. Стоимость билетов 300 рублей.

В июне театральная труппа посвятит выездным гастролям по Тверской области, а также репетициям постановок грядущего 272-ого театрального сезона.

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