Спорт

Тверской теннисист Михаил Суворов одержал победу в российском турнире

В пятницу, 12 мая, в Твери завершился турнир РТТ среди взрослых теннисистов «Весенний Кубок СК «Румянцево», посвященный Дню Победы.

На кортах спортивного комплекса «Румянцево» лидерство в одиночном и смешанном разрядах оспаривали 53 теннисиста. Конкуренцию хозяевам составили представители Москвы, Санкт-Петербурга, Новочеркасска, Южно-Сахалинска, Брянска, Новосибирска, Коломны, Рыбинска, Сочи, Севастополя, Челябинска, Костромы, городов Подмосковья и Верхневолжья.

Абсолютным победителем турнира стал Михаил Суворов из Твери (на снимке в центре). В титульном матче одиночного мужского разряда он обыграл Никиту Шорина из Рыбинска Ярославской области – 6:3 и 6:3, в миксте вместе с Марией Ждановой из Челябинска в матче за первое место в упорной борьбе одолел дуэт Никиты Шорина и тверичанки Алисы Хрусталевой – 6:4 и 7:6.

В женском одиночном разряде первое место заняла Алиса Аксянова из Севастополя. Второй стала Екатерина Зайцева из Москвы. До полуфинала дошла и тверичанка Алиса Хрусталева (на снимке вторая слева), которая в игре за выход в финал уступила лишь будущей чемпионке.

Если у вас некорректно отображаются картинки, нажмите Ctrl+F5.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

0
0
Телеграм Подпишись на канал "Tverigrad" в Telegram, узнай новости о главном в Тверском регионе первым.
Канал Tverigrad.ru в Instagram
Фото: Архив Артема Хрусталева
Комментарии: 0
udacha782x130-333

Популярное в социальных сетях

ОБСУЖДЕНИЕ

Для комментирования Вам необходимо .

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

В Твери на День Победы устроили торговлю георгиевскими ленточками
09 мая 2017, 14:00 ВИДЕО 10
В Тверской области разработают единые стандарты ремонта и содержания дорог
11 мая 2017, 14:34 10
В России могут ввести налог на малодетность
10 мая 2017, 18:15 10
Почему субботники не работают
08 мая 2017, 22:31 9
В Твери пропала 14-летняя девушка
08 мая 2017, 16:39 9
Банкет мэра Твери в День Победы будет обслуживать предприниматель, оштрафованный за нелегальную продажу алкоголя
06 мая 2017, 14:26 8