Спорт
Тверской теннисист Михаил Суворов одержал победу в российском турнире
В пятницу, 12 мая, в Твери завершился турнир РТТ среди взрослых теннисистов «Весенний Кубок СК «Румянцево», посвященный Дню Победы.
На кортах спортивного комплекса «Румянцево» лидерство в одиночном и смешанном разрядах оспаривали 53 теннисиста. Конкуренцию хозяевам составили представители Москвы, Санкт-Петербурга, Новочеркасска, Южно-Сахалинска, Брянска, Новосибирска, Коломны, Рыбинска, Сочи, Севастополя, Челябинска, Костромы, городов Подмосковья и Верхневолжья.
Абсолютным победителем турнира стал Михаил Суворов из Твери (на снимке в центре). В титульном матче одиночного мужского разряда он обыграл Никиту Шорина из Рыбинска Ярославской области – 6:3 и 6:3, в миксте вместе с Марией Ждановой из Челябинска в матче за первое место в упорной борьбе одолел дуэт Никиты Шорина и тверичанки Алисы Хрусталевой – 6:4 и 7:6.
В женском одиночном разряде первое место заняла Алиса Аксянова из Севастополя. Второй стала Екатерина Зайцева из Москвы. До полуфинала дошла и тверичанка Алиса Хрусталева (на снимке вторая слева), которая в игре за выход в финал уступила лишь будущей чемпионке.
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