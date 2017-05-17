Спорт

Тверской всадник Артур Малиев стал призером Открытого чемпионата области по конкуру

На базе КСК «Конаковские конюшни» в Конаковском районе прошел Открытый чемпионат Тверской области по конкуру.

Соревнования собрали на песчаном поле спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской, Свердловской, Красноярской, Ярославской и Тверской областей, Республики Чувашия и Красноярского края.

В программе чемпионата разыгрывались медали на шести маршрутах.

У хозяев наибольшего успеха добился представитель КСК «Конаковские конюшни» Артур Малиев, который завоевал три медали – два серебра и одну бронзу.

На жеребце Аль Кампо-02 Артур занял второе место на маршруте № 3 с высотой препятствий до 130 сантиметров и стал третьим в открытом классе на маршруте № 2 с высотой препятствий 115 – 120 сантиметров. На жеребце Альтаир-05 Малиев завоевал титул вице-чемпиона на маршруте № 4 с высотой препятствий до 105 см.

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