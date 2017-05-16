В 2016 году профицит бюджета Тверской области составил более 4 млрд рублей

Отчет об исполнении регионального бюджета за прошлый год рассмотрели 16 мая на заседании регионального правительства, которое провел губернатор Игорь Руденя. Доходы областной казны составили более 51,7 млрд рублей, расходы – 47,4 млрд рублей. Как отметил губернатор, Тверская область по итогам прошлого года вышла на профицитный бюджет: профицит составил 4,3 млрд рублей. Госдолг региона сократился на 1,6 млрд рублей, а [...]

https://tverigrad.ru/publication/v-2016-godu-proficit-byudzheta-tverskojj-oblasti-sostavil-bolee-4-mlrd-rublejj

Отчет об исполнении регионального бюджета за прошлый год рассмотрели 16 мая на заседании регионального правительства, которое провел губернатор Игорь Руденя.

Доходы областной казны составили более 51,7 млрд рублей, расходы – 47,4 млрд рублей. Как отметил губернатор, Тверская область по итогам прошлого года вышла на профицитный бюджет: профицит составил 4,3 млрд рублей. Госдолг региона сократился на 1,6 млрд рублей, а расходы на его обслуживание удалось снизить почти на 700 млн рублей в результате замещения коммерческих кредитов бюджетными.

«Это позволило направить средства на более важные цели: газификацию, сельское хозяйство, образование, здравоохранение», – сказал Игорь Руденя.

Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета выросли более чем на 1,2 млрд рублей. Кроме того, из федерального бюджета было дополнительно получено порядка 1,5 млрд рублей на поддержку сельхозтоваропроизводителей и ремонт дорог.

Если у вас некорректно отображаются картинки, нажмите Ctrl+F5.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

0 0