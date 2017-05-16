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В Белом осудили бывшего главврача, тратившего деньги больницы на корпоративы

Женщине придется заплатить штраф.

Как следует из материалов дела, подсудимая, работая главным врачом Бельской центральной районной больницы, потратила деньги медучреждения, полученные за оказание платных услуг, на корпоративы в честь Нового года и Дня медицинского работника. Как уточнили в прокуратуре Тверской области, она потратила 166,9 тысяч рублей на организацию праздников в местном ресторане с приглашением артистов местного Дома культуры.

Суд признал ее виновной по ч. 3 ст. 160 УК РФ (Растрата с использованием своего служебного положения, в крупном размере) и назначил ей наказание в виде штрафа в сумме 25 тысяч рублей, сообщили в областной прокуратуре.

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Комментарии: 1
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KENNY

Какой -то очень мягкий приговор за растрату 166,9 тыс. р. всего лишь штраф 25 тыс.. Пускай полностью возмещает, еще бы надо было реальный срок дать, статья предусматривает до 2 лет.

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