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В Бежецке на пожаре в четырехкомнатной квартире погиб мужчина

Трагедия произошла ночью 15 мая.

Пожар в четырехкомнатной квартире на первом этаже 4-х этажного дома произошел в Бежецком поселке Сельмаш на улице Заводская был локализован в 2:55, ликвидация открытого горения была объявлена в 03:00, полная ликвидация пожара - в 04:00

- На пожаре погиб мужчина 1942 года рождения (отравился продуктами горения), найден звеном ГДЗС, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тверской области.

Причина пожара - короткое замыкание электропроводки в соседней квартире.

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