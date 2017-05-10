В День Победы пьяный дебошир начал крушить машины в Тверской области

Ущерб от атаки на автомобили превысил 50 тысяч рублей. В День Победы в 15:00 возле припаркованных на переулке Свердлова в Торжке машин дня появился пьяный мужчина. Ни с того ни с сего прохожий начал бить по лобовым стеклам Toyota и Kia. Чем именно он бил машину, сейчас устанавливают в рамках уголовного дела, возбужденного по ст. [...]

https://tverigrad.ru/publication/v-den-pobedy-pyanyjj-deboshir-nachal-krushit-mashiny-v-tverskojj-oblasti

Ущерб от атаки на автомобили превысил 50 тысяч рублей.

В День Победы в 15:00 возле припаркованных на переулке Свердлова в Торжке машин дня появился пьяный мужчина. Ни с того ни с сего прохожий начал бить по лобовым стеклам Toyota и Kia.

Чем именно он бил машину, сейчас устанавливают в рамках уголовного дела, возбужденного по ст. 167 УК РФ - Повреждение чужого имущества. Известно лишь, что ущерб превысил 50 тысяч рублей - дебошир пробил дыры в лобовых стеклах.

как сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области, вскоре сотрудникам полиции удалось задержать подозреваемого - 45-летнего безработного жителя поселка Красномайский Вышневолоцкого района.

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

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