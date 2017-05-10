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В День Победы спасатели доставили на вертолете в Тверь тяжелобольного мужчину

Пациенту Кувшиновской ЦРБ потребовалась неотложная помощь.

Во вторник, 9 мая, из Твери в Кувшиново вылетел вертолет КА-342А МЧС России с бригадой врачей на борту. Неотложная помощь потребовалась мужчине 1959 года рождения, который поступил в ЦРБ с долевой левосторонней пневмонией.

Как сообщает пресс-служба главка МЧС России по Тверской области. после оказания помощи на месте, было принято решение о транспортировке пациента в областную клиническую больницу. В 15:00 мужчину доставили на вертолете в Тверь.

Экипажи Ка-32А занимаются транспортировкой медицинских бригад, больных и пострадавших, срочной доставкой медицинских грузов и оборудования, авиаразведкой лесных пожаров и паводковой обстановки. В октябре 2016 года Тверскому авиазвену МЧС России исполнилось пять лет.

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