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В День Победы спасатели доставили на вертолете в Тверь тяжелобольного мужчину
Пациенту Кувшиновской ЦРБ потребовалась неотложная помощь.
Во вторник, 9 мая, из Твери в Кувшиново вылетел вертолет КА-342А МЧС России с бригадой врачей на борту. Неотложная помощь потребовалась мужчине 1959 года рождения, который поступил в ЦРБ с долевой левосторонней пневмонией.
Как сообщает пресс-служба главка МЧС России по Тверской области. после оказания помощи на месте, было принято решение о транспортировке пациента в областную клиническую больницу. В 15:00 мужчину доставили на вертолете в Тверь.
Экипажи Ка-32А занимаются транспортировкой медицинских бригад, больных и пострадавших, срочной доставкой медицинских грузов и оборудования, авиаразведкой лесных пожаров и паводковой обстановки. В октябре 2016 года Тверскому авиазвену МЧС России исполнилось пять лет.
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