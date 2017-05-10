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В ДТП под Старицей пострадал пьяный мотоциклист

Пострадавшего доставили в больницу.

8 мая около 01:20 на улице Советской в селе Луковниково Старицкого района произошло ДТП с участием мотоциклиста. По информации УГИБДД по Тверской области, 30-летний мужчина на мотоцикле Honda CRF250 на справился с управлением, в результате чего совершил опрокидывание.

Мужчина был пьян и ехал без шлема. В результате дорожно-транспортного происшествия он получил травмы, с которыми был доставлен в больницу.

В Госавтоинспекции уточнили, что мотоцикл не был зарегистрирован в установленном порядке.

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