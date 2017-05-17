В этом году выпускные экзамены будут сдавать более 16 тысяч школьников Тверской области

Основной период сдачи государственных выпускных экзаменов стартует в конце мая. Девятиклассники будут экзаменоваться с 26 мая по 29 июня, выпускники 11-х классов – с 29 мая по 1 июля. Первым экзаменом для учащихся 9-х классов станет иностранный язык, для одиннадцатиклассников – география, информатика и ИКТ. Обязательные предметы – русский язык и математика. Девятиклассникам также необходимо сдать два предмета [...]

https://tverigrad.ru/publication/v-ehtom-godu-vypusknye-ehkzameny-budut-sdavat-bolee-16-tysyach-shkolnikov-tverskojj-oblasti

Основной период сдачи государственных выпускных экзаменов стартует в конце мая.

Девятиклассники будут экзаменоваться с 26 мая по 29 июня, выпускники 11-х классов – с 29 мая по 1 июля. Первым экзаменом для учащихся 9-х классов станет иностранный язык, для одиннадцатиклассников – география, информатика и ИКТ.

Обязательные предметы – русский язык и математика. Девятиклассникам также необходимо сдать два предмета по выбору, а одиннадцатиклассникам – те дисциплины, которые потребуются для поступления в высшее учебное заведение.

В Тверской области на сдачу государственной итоговой аттестации (ГИА) зарегистрировано более 11 тысяч учеников 9 классов. На сдачу ЕГЭ — порядка 6200 человек, в том числе более 5,5 тысяч ребят, которые оканчивают школу в этом году.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, во время основного периода ГИА в Тверской области задействуют 151 пункт проведения экзаменов на базе образовательных организаций, для проведения ЕГЭ – 53 пункта в школах, один на базе учреждения среднего профессионального образования и один на дому у участника госэкзамена. Аудитории оснащены системами видеонаблюдения.

По вопросам, связанным с проведением экзаменов, можно обратиться на горячую линию: 8 (4822) 32-06-19 (ЕГЭ), 34-96-08 (ГИА). Также работает горячая линия Рособрнадзора: 8 (495) 984-89-19 и телефон доверия ЕГЭ: 8 (495) 104-68-38.

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