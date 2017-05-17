Новости

В Кимрах суд оштрафовал работника газозаправочной станции за оказание услуг

Он признан виновным в оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности.

Как следует из материалов дела, в ноябре 2016 года 52-летний подсудимый, не пройдя специального обучения, на основании приказа гендиректора ООО «Газсервисопт» был принят на работу оператором-заправщиком автомобильной газозаправочной станции, расположенной на Ильинском шоссе в Кимрах.

11 ноября 2016 года подсудимый заправил бытовой газовый баллон и не произвел контрольную проверку на степень его наполнения, что могло привести к взрыву газовоздушных смесей.

Суд признал его виновным по ч. 1 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей) и назначил наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре Тверской области.

0
0
Телеграм Подпишись на канал "Tverigrad" в Telegram, узнай новости о главном в Тверском регионе первым.
Канал Tverigrad.ru в Instagram
Комментарии: 0
udacha782x130-333

Популярное в социальных сетях

ОБСУЖДЕНИЕ

Для комментирования Вам необходимо .

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Светлана Вержбицкая назначена директором Тверского драмтеатра
16 мая 2017, 18:13 18
Опубликовано видео ДТП в Твери, которое спровоцировал начинающий водитель
12 мая 2017, 15:08 ВИДЕО 18
Ленивый автомобилист на час заблокировал движение трамваев в Заволжском районе Твери
12 мая 2017, 14:12 13
Жителей Твери, выбрасывающих посреди улиц мусор, «ловит» скрытая камера
16 мая 2017, 12:45 10
В Твери суд вынес приговор мужчине, который избил школьника и отобрал у него рюкзак
13 мая 2017, 16:42 10
В Тверской области разработают единые стандарты ремонта и содержания дорог
11 мая 2017, 14:34 10