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В Кимрах суд оштрафовал работника газозаправочной станции за оказание услуг
Он признан виновным в оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности.
Как следует из материалов дела, в ноябре 2016 года 52-летний подсудимый, не пройдя специального обучения, на основании приказа гендиректора ООО «Газсервисопт» был принят на работу оператором-заправщиком автомобильной газозаправочной станции, расположенной на Ильинском шоссе в Кимрах.
11 ноября 2016 года подсудимый заправил бытовой газовый баллон и не произвел контрольную проверку на степень его наполнения, что могло привести к взрыву газовоздушных смесей.
Суд признал его виновным по ч. 1 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей) и назначил наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре Тверской области.
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