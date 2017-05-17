В Кимрах суд оштрафовал работника газозаправочной станции за оказание услуг

Он признан виновным в оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности. Как следует из материалов дела, в ноябре 2016 года 52-летний подсудимый, не пройдя специального обучения, на основании приказа гендиректора ООО «Газсервисопт» был принят на работу оператором-заправщиком автомобильной газозаправочной станции, расположенной на Ильинском шоссе в Кимрах. 11 ноября 2016 года подсудимый заправил бытовой газовый баллон и [...]

https://tverigrad.ru/publication/v-kimrakh-sud-oshtrafoval-rabotnika-gazozapravochnojj-stancii-za-okazanie-uslug

Он признан виновным в оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности.

Как следует из материалов дела, в ноябре 2016 года 52-летний подсудимый, не пройдя специального обучения, на основании приказа гендиректора ООО «Газсервисопт» был принят на работу оператором-заправщиком автомобильной газозаправочной станции, расположенной на Ильинском шоссе в Кимрах.

11 ноября 2016 года подсудимый заправил бытовой газовый баллон и не произвел контрольную проверку на степень его наполнения, что могло привести к взрыву газовоздушных смесей.

Суд признал его виновным по ч. 1 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей) и назначил наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре Тверской области.

0 0