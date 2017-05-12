Новости
В Кимрах задержали мужчину с крупной партией амфетамина
Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.
В ходе отработки оперативной информации сотрудники полиции задержали на улице в Кимрах 37-летнего мужчину, подозреваемого в покушении на сбыт синтетических наркотиков в крупном размере.
При личном досмотре оперативники изъяли у мужчины полимерный сверток с порошкообразным веществом. Как показали результаты экспертизы, веществом оказался амфетамин. В ходе обыска дома у подозреваемого было обнаружено и изъято еще 13 полимерных свертков с тем же наркотиком общей массой более 120 граммов.
Подозреваемый заключен под стражу, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере), сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.
Канал Tverigrad.ru в Instagram
ОБСУЖДЕНИЕ Войти