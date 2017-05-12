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В Кимрах задержали мужчину с крупной партией амфетамина

Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

В ходе отработки оперативной информации сотрудники полиции задержали на улице в Кимрах 37-летнего мужчину, подозреваемого в покушении на сбыт синтетических наркотиков в крупном размере.

При личном досмотре оперативники изъяли у мужчины полимерный сверток с порошкообразным веществом. Как показали результаты экспертизы, веществом оказался амфетамин. В ходе обыска дома у подозреваемого было обнаружено и изъято еще 13 полимерных свертков с тем же наркотиком общей массой более 120 граммов.

Подозреваемый заключен под стражу, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере), сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

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