В Кимрах задержали мужчину с крупной партией амфетамина

Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы. В ходе отработки оперативной информации сотрудники полиции задержали на улице в Кимрах 37-летнего мужчину, подозреваемого в покушении на сбыт синтетических наркотиков в крупном размере. При личном досмотре оперативники изъяли у мужчины полимерный сверток с порошкообразным веществом. Как показали результаты экспертизы, веществом оказался амфетамин. В ходе обыска дома у подозреваемого было [...]

https://tverigrad.ru/publication/v-kimrakh-zaderzhali-muzhchinu-s-krupnojj-partiejj-amfetamina

Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

В ходе отработки оперативной информации сотрудники полиции задержали на улице в Кимрах 37-летнего мужчину, подозреваемого в покушении на сбыт синтетических наркотиков в крупном размере.

При личном досмотре оперативники изъяли у мужчины полимерный сверток с порошкообразным веществом. Как показали результаты экспертизы, веществом оказался амфетамин. В ходе обыска дома у подозреваемого было обнаружено и изъято еще 13 полимерных свертков с тем же наркотиком общей массой более 120 граммов.

Подозреваемый заключен под стражу, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере), сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

Если у вас некорректно отображаются картинки, нажмите Ctrl+F5.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

0 0