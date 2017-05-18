В Конаково водитель заплатит родственникам погибшего мотоциклиста 600 тысяч рублей

Мужчину на три года отправили в колонию-поселение. В Конаково вынесен приговор 27-летнему водителю, по вине которого погиб мужчина. ДТП произошло 19 августа 2016 года на улице Энергетиков. Установлено, что пьяный водитель на Skoda Octavia вылетел на встречку и сбил скутер под управлением 52-летнего мотоциклиста. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. На суде водитель [...]

https://tverigrad.ru/publication/v-konakovo-voditel-zaplatit-rodstvennikam-pogibshego-motociklista-600-tysyach-rublejj

Мужчину на три года отправили в колонию-поселение.

В Конаково вынесен приговор 27-летнему водителю, по вине которого погиб мужчина. ДТП произошло 19 августа 2016 года на улице Энергетиков. Установлено, что пьяный водитель на Skoda Octavia вылетел на встречку и сбил скутер под управлением 52-летнего мотоциклиста. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

На суде водитель своей вины не признал, однако был признан виновным и приговорен к трем годам колонии-поселения.

- Потерпевшей стороне частично удовлетворены исковые требования и взыскана компенсация морального вреда в сумме 600 тысяч рублей, - сообщает пресс-группа прокуратуры Тверской области.

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