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В Конаково водитель заплатит родственникам погибшего мотоциклиста 600 тысяч рублей
Мужчину на три года отправили в колонию-поселение.
В Конаково вынесен приговор 27-летнему водителю, по вине которого погиб мужчина. ДТП произошло 19 августа 2016 года на улице Энергетиков. Установлено, что пьяный водитель на Skoda Octavia вылетел на встречку и сбил скутер под управлением 52-летнего мотоциклиста. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.
На суде водитель своей вины не признал, однако был признан виновным и приговорен к трем годам колонии-поселения.
- Потерпевшей стороне частично удовлетворены исковые требования и взыскана компенсация морального вреда в сумме 600 тысяч рублей, - сообщает пресс-группа прокуратуры Тверской области.
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