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В Москве пропал 22-летний житель Тверской области
Молодой человек перестал выходить на связь с 11 мая.
Волонтеры поискового отряда «Сова» разместили ориентировку по розыску 22-летнего жителя Твери Андрея Петрова. Молодой человек работал в Москве, в столице жил по адресу ул. Алма-Атинская, 9.
- С 11 мая 2017 года перестал отвечать на звонки, - сообщают волонтеры.
Приметы: рост 172 см, худощавое телосложение, светло-русые волосы, затылок и виски выбриты, волосы на макушке собраны в пучок, голубые глаза. Особая примета: родинка над правым ухом.
Всех, кто обладает информацией о местонахождении Андрея, просят сообщить об этом по телефонам: 8-910-646-34-34 или 102.
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