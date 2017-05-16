В Москве пропал 22-летний житель Тверской области

Молодой человек перестал выходить на связь с 11 мая. Волонтеры поискового отряда «Сова» разместили ориентировку по розыску 22-летнего жителя Твери Андрея Петрова. Молодой человек работал в Москве, в столице жил по адресу ул. Алма-Атинская, 9. - С 11 мая 2017 года перестал отвечать на звонки, - сообщают волонтеры. Приметы: рост 172 см, худощавое телосложение, светло-русые [...]

https://tverigrad.ru/publication/v-moskve-propal-22-letnijj-zhitel-tverskojj-oblasti

Молодой человек перестал выходить на связь с 11 мая.

Волонтеры поискового отряда «Сова» разместили ориентировку по розыску 22-летнего жителя Твери Андрея Петрова. Молодой человек работал в Москве, в столице жил по адресу ул. Алма-Атинская, 9.

- С 11 мая 2017 года перестал отвечать на звонки, - сообщают волонтеры.

Приметы: рост 172 см, худощавое телосложение, светло-русые волосы, затылок и виски выбриты, волосы на макушке собраны в пучок, голубые глаза. Особая примета: родинка над правым ухом.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Андрея, просят сообщить об этом по телефонам: 8-910-646-34-34 или 102.

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