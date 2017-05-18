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В Нелидово мужчина пытался подкупить полицейского за 150 тысяч рублей

Взяточника задержали сотрудники МВД.

В Нелидово возбуждено уголовное дело о взятке, которую 38-летний мужчина пытался дать полицейскому.

Как сообщают в СУ СКР по Тверской области, 10 мая в служебном кабинете отдела полиции мужчина, не желая объективного установления сотрудниками-полицейскими обстоятельств по выявленному правонарушению, совершил покушение на дачу взятки в 150 тысяч рублей стражу порядка.

- Противоправные действия были пресечены сотрудниками МВД, - уточняют в региональном следственном управлении СКР.

Мужчину поместили под домашний арест. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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"не желая объективного установления сотрудниками полицейскими обстоятельств по выявленному правонарушению, совершил покушение на дачу взятки"
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А как быть, если, сотрудники полиции и ск, как мне кажется, "не желая объективного установления ... обстоятельств по выявленному правонарушению," сами ничего не делают для объективного установления ... обстоятельств по выявленному правонарушению ?

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