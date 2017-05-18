В Нелидово мужчина пытался подкупить полицейского за 150 тысяч рублей

Взяточника задержали сотрудники МВД. В Нелидово возбуждено уголовное дело о взятке, которую 38-летний мужчина пытался дать полицейскому. Как сообщают в СУ СКР по Тверской области, 10 мая в служебном кабинете отдела полиции мужчина, не желая объективного установления сотрудниками-полицейскими обстоятельств по выявленному правонарушению, совершил покушение на дачу взятки в 150 тысяч рублей стражу порядка. - Противоправные [...]

https://tverigrad.ru/publication/v-nelidovo-muzhchina-pytalsya-podkupit-policejjskogo-za-150-tysyach-rublejj

Взяточника задержали сотрудники МВД. В Нелидово возбуждено уголовное дело о взятке, которую 38-летний мужчина пытался дать полицейскому. Как сообщают в СУ СКР по Тверской области, 10 мая в служебном кабинете отдела полиции мужчина, не желая объективного установления сотрудниками-полицейскими обстоятельств по выявленному правонарушению, совершил покушение на дачу взятки в 150 тысяч рублей стражу порядка. - Противоправные действия были пресечены сотрудниками МВД, - уточняют в региональном следственном управлении СКР. Мужчину поместили под домашний арест. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Если у вас некорректно отображаются картинки, нажмите Ctrl+F5.

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