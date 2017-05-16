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В Нелидово неизвестный пытался сжечь 21-летнего парня
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство».
Инцидент произошел в Нелидово 7 апреля 2017 года. По версии следствия, около 20:00 на веранде частного дома неизвестный облил 21-летнего парня легковоспламеняющейся жидкостью, после чего зажег спичку и поджег одежду потерпевшего. В результате парень получил ожоги лица, шеи, груди и левого плеча, которые оцениваются как легкий вред здоровью.
В настоящее время следователи Следственного комитета и сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего и личность злоумышленника. По делу назначен ряд экспертиз, сообщили в СУ СКР по Тверской области.
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