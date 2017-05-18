В Нелидово угонщики попытались сбежать от инспекторов ДПС

Одного из подозреваемых схватили на месте преступления, другого нашли и задержали чуть позже. В Нелидово на улице Рабочая преступники угнали ВАЗ-2106. Через 15 минут инспекторы ДПС обнаружили машину на улице Первомайская. - В машине находились два молодых человека, которые, увидев наряд ГИБДД, бросились бежать, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области. - Одного из [...]

https://tverigrad.ru/publication/v-nelidovo-ugonshhiki-popytalis-sbezhat-ot-inspektorov-dps

Одного из подозреваемых схватили на месте преступления, другого нашли и задержали чуть позже.

В Нелидово на улице Рабочая преступники угнали ВАЗ-2106. Через 15 минут инспекторы ДПС обнаружили машину на улице Первомайская.

- В машине находились два молодых человека, которые, увидев наряд ГИБДД, бросились бежать, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области. - Одного из подозреваемых в угоне – неработающего 22-летнего местного жителя стражи правопорядка задержали на месте происшествия. Второй подельник успел скрыться.

Личность второго подозреваемого установили. Им оказался 26-летний ранее судимый житель Нелидово. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции.

Возбуждено уголовное дело. Каждому из угонщиков грозит до семи лет лишения свободы.

- Угнанная машина возвращена законному владельцу, - сообщают в полиции.

Если у вас некорректно отображаются картинки, нажмите Ctrl+F5.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

0 0