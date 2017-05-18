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В Нелидово угонщики попытались сбежать от инспекторов ДПС
Одного из подозреваемых схватили на месте преступления, другого нашли и задержали чуть позже.
В Нелидово на улице Рабочая преступники угнали ВАЗ-2106. Через 15 минут инспекторы ДПС обнаружили машину на улице Первомайская.
- В машине находились два молодых человека, которые, увидев наряд ГИБДД, бросились бежать, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области. - Одного из подозреваемых в угоне – неработающего 22-летнего местного жителя стражи правопорядка задержали на месте происшествия. Второй подельник успел скрыться.
Личность второго подозреваемого установили. Им оказался 26-летний ранее судимый житель Нелидово. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции.
Возбуждено уголовное дело. Каждому из угонщиков грозит до семи лет лишения свободы.
- Угнанная машина возвращена законному владельцу, - сообщают в полиции.
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