В Оленино сбили 10-летнюю девочку, водитель скрылся

Наезд произошел утром 10 мая. Как рассказали в УГИБДД по Тверской области, около 8:30 на улице Советской неустановленный водитель неустановленного автомобиля (предположительно марки УАЗ) совершил наезд на 10-летнюю девочку. Девочка шла по краю проезжей части попутно автомобилям вместе со своей 12-летней сестрой. В результате наезда пострадала только 10-летняя девочка. Она получила сотрясение мозга. Её сестра [...]

https://tverigrad.ru/publication/v-olenino-sbili-10-leteyuyu-devochku-voditel-skrylsya

Наезд произошел утром 10 мая.

Как рассказали в УГИБДД по Тверской области, около 8:30 на улице Советской неустановленный водитель неустановленного автомобиля (предположительно марки УАЗ) совершил наезд на 10-летнюю девочку. Девочка шла по краю проезжей части попутно автомобилям вместе со своей 12-летней сестрой.

В результате наезда пострадала только 10-летняя девочка. Она получила сотрясение мозга. Её сестра не пострадала. Водитель, совершивший наезд, с места ДТП скрылся, правоохранительные органы разыскивают его.

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