В районах Тверской области невозможно проверить клещей на зараженность энцефалитом

Для этого снятых с людей кровососов приходится везти в Тверь. Совсем скоро в Тверской регион придёт по-настоящему тёплая погода и жители Верхневолжья устремятся на дачи, к водоёмам на шашлыки, дети поедут в летний лагеря отдыха или к бабушкам к деревню. Однако, выбираясь на природу, не стоит забывать о том, что клещи не дремлют. В этом [...]

https://tverigrad.ru/publication/v-rajjonakh-tverskojj-oblasti-nevozmozhno-proverit-kleshhejj-na-zarazhennost-ehncefalitom

Для этого снятых с людей кровососов приходится везти в Тверь.

Совсем скоро в Тверской регион придёт по-настоящему тёплая погода и жители Верхневолжья устремятся на дачи, к водоёмам на шашлыки, дети поедут в летний лагеря отдыха или к бабушкам к деревню. Однако, выбираясь на природу, не стоит забывать о том, что клещи не дремлют. В этом году, заявляют сотрудники Роспотребнадзора, кровососущие насекомые из-за аномального тёплого марта пробудились достаточно рано и к середине мая успели покусать более семисот жителей Верхневолжья. Медики настаивают, что пренебрегать мерами профилактики в случае укуса клеща не стоит, и первое, что следует сделать — проверить насекомое на наличие заболеваний: энцефалит, боррелиоз, эрлихиоз, анаплазмоз. Сделать это можно в специализированной лаборатории.

В Твери это не проблема. Первая подобная лаборатория существует в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» (ул. Дарвина, 13). Здесь анализ насекомого на четыре основных заболевания обойдётся в 880 рублей. По словам сотрудников, результат будет известен уже в этот же день. Немногим дороже — 900 рублей — обойдётся анализ клеща в лаборатории Медицинского центра им. В.П. Аваева. Правда, в этом учреждении результаты анализов будут готовы только на следующий день. Однако такой срок, отмечают специалисты, вполне безопасен. Потому как иммунопрофилактику, в случае, если клещ оказался заражённым, следует начинать не позднее семидесяти двух часов после укуса.

— Начинать иммунопрофилактику до результатов анализов не нужно, — поясняет главный внештатный детский инфекционист Министерства здравоохранения Тверской области Андрей Никифоров. — Время, которое будет потрачено на анализ клеща, позволяет отсрочить приём иммуноглобулина до заключения лаборантов. В случае если их вердикт окажется положительным, человеку, который был укушен, следует отправиться к инфекционисту по месту жительства. Он примет решение о назначении необходимых препаратов.

Основным препаратом в таких случаях становится иммуноглобулин. Для детей, по словам Андрея Никифорова, этот препарат является бесплатным. В данном случае речь идёт о людях, которые, согласно приказу Минздрава, не должны быть старше 17 лет, 11 месяцев и 28 дней. Взрослым же за инъекции иммуноглобулина придётся заплатить.

Если в региональном центре проблем с анализом клеща и иммунопрофилактикой у пострадавшего от кровососущего насекомого возникнуть не должно, то в районных центрах Тверской области ситуация выглядит немного иначе.

Ни в одном районном центре лаборатории, на базе которой возможно изучение клеща на наличие энцефалита, боррелиоза, эрлихиоза и анаплазмоз просто нет. В случае если вы находитесь в Бежецке или Максатихе, Весьегонске или Рамешках, Осташкове или Нелидове вести насекомое на анализ всё равно придётся в Тверь. А путь этот из многих уголков Верхневолжья, согласитесь, отнюдь не близкий. Но если, находясь в отпуске, на даче или проживая в достаточно отдалённом от Твери городе, вы обнаружили на своём теле клеща, в этом случае важно соблюсти ряд правил: клеща необходимо поместить в чистую пробирку/пузырёк/баночку на влажную тряпочку или марлю, плотно закупорить и доставить в вирусологическую лабораторию.

С иммунопрофилактикой в муниципальных образованиях дела обстоят куда лучше. К примеру, в Бежецке, по словам главного врача Бежецкой Центральной районной больницы Владимира Михайлова, иммуноглобулин и взрослые, и дети могут получить бесплатно. В Максатихе, рассказал главврач местной ЦРБ Юрий Ошевский, иммуноглобулин бесплатный только для детей. Аналогичная ситуация и в Весьегонске.

Иными словами, находясь вдали от Твери получить необходимые препараты для иммунопрофилактики в районных центрах возможно, однако провести анализ насекомого не получится. А потому, отправляясь в дальние уголки Верхневолжья, человеку следует быть предельно внимательным и помнить о правилах посещениях лесов, парков и других мест обитания кровососущих насекомых:

— оставлять как можно меньше открытых участков тела;

— по возвращении из леса внимательно осмотрите себя (особенно в области подмышек, паха), одежду и домашних животных;

— по возможности использовать защитные спреи против клещей.

Если у вас некорректно отображаются картинки, нажмите Ctrl+F5.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

0 0