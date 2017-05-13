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В Ржеве на «зебре» сбили четырехлетнего ребенка

После ДТП пострадавшую девочку доставили в больницу.

В субботу, 13 мая, около 14:00 в Ржеве произошло ДТП, в котором пострадал ребенок-пешеход. Как сообщили в УГИБДД по Тверской области, 40-летняя женщина-водитель автомобиля Hyundai ix35, двигаясь по улице Советской, сбила 4-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате дорожно-транспортного происшествия ребенок получил травмы, с которыми был доставлен в больницу. После осмотра и оказания необходимой помощи медики отпустили девочку домой.

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