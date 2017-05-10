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В Ржеве при столкновении трех авто пострадал мужчина

8 мая в 19:00 на пересечении улиц Н. Головни и Котовского столкнулись два автомобиля.

Как сообщают в МО МВД России «Ржевский», водитель автомобиля Opel Astra, двигаясь по улице Котовского, пересекал в прямом направлении улицу Головни. Выезжая на перекресток, мужчина не предоставил преимущество в движении автомобилю Toyota Camry, двигавшемуся по главной дороге, в результате чего произошло столкновение. После удара Toyota отбросило на стоящий у края проезжей части автомобиль Peugeot Partner.

В аварии пострадал сам виновник ДТП - водитель автомобиля Opel Astra. Мужчина получил травмы различной степени тяжести.

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