В Ржеве при столкновении трех авто пострадал мужчина

8 мая в 19:00 на пересечении улиц Н. Головни и Котовского столкнулись два автомобиля. Как сообщают в МО МВД России «Ржевский», водитель автомобиля Opel Astra, двигаясь по улице Котовского, пересекал в прямом направлении улицу Головни. Выезжая на перекресток, мужчина не предоставил преимущество в движении автомобилю Toyota Camry, двигавшемуся по главной дороге, в результате чего произошло [...]

https://tverigrad.ru/publication/v-rzheve-pri-stolknovenii-trekh-avto-postradal-muzhchina

8 мая в 19:00 на пересечении улиц Н. Головни и Котовского столкнулись два автомобиля. Как сообщают в МО МВД России «Ржевский», водитель автомобиля Opel Astra, двигаясь по улице Котовского, пересекал в прямом направлении улицу Головни. Выезжая на перекресток, мужчина не предоставил преимущество в движении автомобилю Toyota Camry, двигавшемуся по главной дороге, в результате чего произошло столкновение. После удара Toyota отбросило на стоящий у края проезжей части автомобиль Peugeot Partner. В аварии пострадал сам виновник ДТП - водитель автомобиля Opel Astra. Мужчина получил травмы различной степени тяжести. Если у вас некорректно отображаются картинки, нажмите Ctrl+F5.

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