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В течение мая в сети государственных аптек Тверской области действует скидка для ветеранов
Приобрести медикаменты на льготных условиях можно при предъявлении соответствующего удостоверения.
До конца мая для ветеранов Великой Отечественной войны в сети государственных аптечных пунктов ОГУП «Фармация» действует скидка в 10% на лекарства. Помимо этого, в аптеках «Фармации» на постоянной основе действует акция – на отдельной витрине представлены лекарственные препараты российского производства, стоимость которых ниже зарубежных аналогов.
Напомним, что в настоящее время в регионе действуют 32 пункта сети «Фармация», 23 из которых обеспечивают препаратами почти 30 тысяч льготников. В этом году планируется открыть новые государственные аптечные пункты в поликлинике детской городской больницы № 3 в Твери, в поселке Эммаус Калининского района, а также в поликлинике и стационаре Калязинской ЦРБ.
«Обеспечение льготными лекарствами имеет большое социальное значение. Система их выдачи должна эффективно работать на всей территории региона. Нужно гарантировать доступность услуги во всех муниципальных образованиях», – отметил губернатор Игорь Руденя.
Ранее глава региона поручил расширить в муниципалитетах региона сеть государственных аптечных учреждений.
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