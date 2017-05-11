В течение мая в сети государственных аптек Тверской области действует скидка для ветеранов

Приобрести медикаменты на льготных условиях можно при предъявлении соответствующего удостоверения. До конца мая для ветеранов Великой Отечественной войны в сети государственных аптечных пунктов ОГУП «Фармация» действует скидка в 10% на лекарства. Помимо этого, в аптеках «Фармации» на постоянной основе действует акция – на отдельной витрине представлены лекарственные препараты российского производства, стоимость которых ниже зарубежных аналогов. [...]

https://tverigrad.ru/publication/v-techenie-maya-v-seti-gosudarstvennykh-aptek-tverskojj-oblasti-dejjstvuet-skidka-dlya-veteranov

Приобрести медикаменты на льготных условиях можно при предъявлении соответствующего удостоверения.

До конца мая для ветеранов Великой Отечественной войны в сети государственных аптечных пунктов ОГУП «Фармация» действует скидка в 10% на лекарства. Помимо этого, в аптеках «Фармации» на постоянной основе действует акция – на отдельной витрине представлены лекарственные препараты российского производства, стоимость которых ниже зарубежных аналогов.

Напомним, что в настоящее время в регионе действуют 32 пункта сети «Фармация», 23 из которых обеспечивают препаратами почти 30 тысяч льготников. В этом году планируется открыть новые государственные аптечные пункты в поликлинике детской городской больницы № 3 в Твери, в поселке Эммаус Калининского района, а также в поликлинике и стационаре Калязинской ЦРБ.

«Обеспечение льготными лекарствами имеет большое социальное значение. Система их выдачи должна эффективно работать на всей территории региона. Нужно гарантировать доступность услуги во всех муниципальных образованиях», – отметил губернатор Игорь Руденя.

Ранее глава региона поручил расширить в муниципалитетах региона сеть государственных аптечных учреждений.

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