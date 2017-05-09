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В Тверской области выпал снег
Снегопад задел северо-западные районы региона.
Снежный покров толщиной в несколько сантиметров укрыл майскую молодую поросль в Торопецком районе. Осадки, не свойственные маю, принес с собой мощный фронт с севера. Как обещают метеорологи, повторение снегопада ещё ожидается в ночь с 9 на 10 мая.
К счастью, осадки перед праздником миновали Тверскую область, однако под утро 10 мая снег может выпасть и в самой Твери. Синоптики обещают, что холода продлятся до конца рабочей недели.
Фото: Александр Табачков для ПОДСЛУШАНО У ВОДИТЕЛЕЙ. ТВЕРЬ
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