Новости

В Тверской области выпал снег

Снегопад задел северо-западные районы региона.

Снежный покров толщиной в несколько сантиметров укрыл майскую молодую поросль в Торопецком районе. Осадки, не свойственные маю, принес с собой мощный фронт с севера. Как обещают метеорологи, повторение снегопада ещё ожидается в ночь с 9 на 10 мая.

К счастью, осадки перед праздником миновали Тверскую область, однако под утро 10 мая снег может выпасть и в самой Твери. Синоптики обещают, что холода продлятся до конца рабочей недели.

Фото: Александр Табачков для ПОДСЛУШАНО У ВОДИТЕЛЕЙ. ТВЕРЬ

0
0
Телеграм Подпишись на канал "Tverigrad" в Telegram, узнай новости о главном в Тверском регионе первым.
Канал Tverigrad.ru в Instagram
Комментарии: 0
udacha782x130-333

Популярное в социальных сетях

ОБСУЖДЕНИЕ

Для комментирования Вам необходимо .

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Сергей Собянин может помочь с ремонтом центральных улиц Твери
04 мая 2017, 19:44 17
В Тверской области собираются построить аквапарк
03 мая 2017, 15:32 12
Средний россиянин стал пить на пол-литра водки меньше
03 мая 2017, 12:48 10
Под Тверью закопали 25 пудов санкционной соли
05 мая 2017, 15:55 10
Банкет мэра Твери в День Победы будет обслуживать предприниматель, оштрафованный за нелегальную продажу алкоголя
06 мая 2017, 14:26 7
В Твери на продажу выставили подержанные пожарные автомобили
03 мая 2017, 18:12 7