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В Торопце суд взыскал с заемщика и его поручителя более миллиона рублей долга по кредиту

Кроме того, должникам придется возместить истцу судебные расходы.

С иском к заемщику и поручителю о взыскании задолженности по кредитному договору в суд обратилось ООО «СпецСнаб71».

Как следует из материалов дела, в мае 2012 года заемщик взял в Сбербанке в кредит один миллион рублей на пять лет под 17,5 % годовых. В качестве обеспечения возврата кредита был заключен договор поручительства.

«По условиям договора заемщик обязан возвратить кредитору полученный кредит и уплатить проценты за пользование им в размере, в сроки и на условиях, предусмотренных кредитным договором. В силу договора цессии (уступки прав (требований)) банк уступил ООО "СпецСнаб71" право требования по обязательствам, возникшим из указанного кредитного договора», – пояснили в пресс-службе Торопецкого районного суда.

Заемщик неоднократно нарушал сроки платежей, и на момент обращения в суд задолженность по кредитному договору составила 1 млн 096 тысяч 865,39 рублей: 867 тысяч 852,8 рубля – это сумма основного долга, 229 тысяч 012,59 рублей – проценты.

Суд удовлетворил исковые требования истца в полном объеме. С заемщика и его поручителя, который несет солидарную ответственность за выполнением первым условий договора, взыскана задолженность по кредитному договору в сумме 1 млн 096 тысяч 865,39 рублей, а также понесенные истцом судебные расходы в виде оплаты госпошлины в сумме 13 тысяч 684 рубля, сообщили в суде.

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