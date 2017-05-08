В Тверь приедет Московский театр иллюзий

13 мая в ДК "Металлист" Театр иллюзий представит программу "Карнавал магии". Зрители увидят иллюзионы великих чародеев XX века – Кио, Гудини, Соркара и Копперфильда в авторской интерпретации театра и авторские иллюзионные номера. Здесь, как на бразильском карнавале, царит театр масок, танцуют девушки в шикарных костюмах из страусиных перьев под зажигательную музыку. Здесь могут разделить человека [...]

https://tverigrad.ru/publication/v-tver-priedet-moskovskijj-teatr-illyuzijj

13 мая в ДК "Металлист" Театр иллюзий представит программу "Карнавал магии".

Зрители увидят иллюзионы великих чародеев XX века – Кио, Гудини, Соркара и Копперфильда в авторской интерпретации театра и авторские иллюзионные номера.

Здесь, как на бразильском карнавале, царит театр масок, танцуют девушки в шикарных костюмах из страусиных перьев под зажигательную музыку. Здесь могут разделить человека на 12 частей, и он останется невредим. Комические номера, вызывающие хохот в зале, жонглеры, иллюзионисты и многое другое ждет гостей на карнавальном магическом празднике.

- Вы будете свидетелями, как в никуда исчезает красавица на ваших глазах, а человек парит в воздухе, как птица. Мгновение - и девушка спит и летает на свечах. Необычные трюки, волшебные танцы, иллюзионные номера с обезьянами, собаками, голубями и попугаями, магическая иллюзия и иллюзия воды и огня закружат вас в яркой карусели магии, - рассказывают о представлении артисты.

Начало в 11:00. Стоимость билетов - от 500 до 1400 рублей.

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