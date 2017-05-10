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В Твери 22-летнему парню грозит срок за наркотики
Молодой человек, подозреваемый в сбыте наркотиков, был задержан сотрудниками полиции в рамках проверочной закупки.
В ходе личного досмотра у 22-летнего парня был изъят сверток с порошкообразным веществом. Как показали результаты проведенной экспертизы, веществом оказался N-метилэфедрон общей массой 0,2 грамма, сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.
Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. В отношении молодого человека возбуждено уголовное по ч. 1 ст. 228.1 УК РФ, ему грозит до восьми лет лишения свободы. Добавим, что ранее он уже был судим, официально нигде не трудоустроен.
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